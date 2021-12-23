時空旅人帶回「3812年火星照」！驚爆：全是中國人住在那
特斯拉執行長馬斯克（Musk）長期以來一直想執行「火星移民計劃」，為此還不斷賣房換現金，先前更是在推特宣布，將賣掉加州灣區的最後一間房子，只為繼續資助火星移民計劃，但火星上真的能住人？國外一名37歲女子瑪莉（Mary）上節目自稱時空旅人，並且握有火星3812年的照片，引發網友廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 08:27:31
綜合外媒報導，瑪莉接受ApexTV團隊的訪問，秀出一張自稱「3812年的火星照片」，只見圖上，出現一片無垠沙漠、零星建築物、她與同伴搭乘的「太空船」，瑪莉表示「這看起來就像一個蓋了很多建築物的沙漠，我立刻拍下這張照片，而火星非常有趣，同時也非常可怕」。
瑪莉指出「屆時中國與全世界簽約，要從火星帶回最昂貴的金屬，所以除了他們，其他人都只是訪客，以旅客身分造訪火星，我和我的同伴也是以旅客身分去的；而且火星金屬與地球的不同，也不需耗費人力採礦，而是交由機器代勞處理一些事物。」
不過當採訪影片曝光之後，讓不少網友感到荒謬至極「真的是在浪費我的時間，你根本不是時間旅行者」、「時間旅行者的概念到底從何而來？3812年的照片畫質這麼差？」、「我穿越到55年後，是一段美好的旅程，你沒什麼好吹噓的」、「我倒是很想時空旅行到22分鐘前，阻止自己看完這部影片」；另外，也有人認為瑪莉根本從未去過火星，除了照片畫質詭異之外，秀出的照片疑似是美國太空總署（NASA）火星計畫概念照片，引發討論。（編輯：張嘉哲）