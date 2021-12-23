徐若瑄3度聲明沒幫助？網曝「2招」完封李靚蕾 律師認了
王力宏日前遭到前妻李靚蕾毀滅式爆料，牽扯出許多召妓、約砲的內幕，其中提到王力宏約砲人妻，還聯合人妻一起騙老公，甚至「違反規定」也要去找她，但至今這名人物是誰不得而知。而日前李靚蕾幫黑人陳建州以及范瑋琪澄清與王力宏沒有不當關係，導致當時因違反防疫規定聚餐出席成員徐若瑄遭到影射，而徐若瑄也在昨天三度發出聲明，但也讓不少網友霧裡看花。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 09:18:05
徐若瑄22日發出聲明表示「此次受到友人婚姻事件的波及，已經也嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷等，我感到心痛與無奈，我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽」徐若瑄強調「我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的介入別人婚姻的第三者。」
不過針對該聲明，就有網友在PTT貼文指出「VVN如果真的沒有介入， 為什麼不來個『直球對決』， 在此文中直接點名李靚蕾，如同黑范那篇文一樣，幫忙澄清說明，這樣不就解決了嗎？這麼簡單、快速又有效率，根本就不用打迷糊仗了！」
貼文一出，網友紛紛回應「支持直接Tag李靚蕾最快」、「VVN真的很可憐倒是真的」、「我也覺得直接請李靚蕾澄清最快」、「沒做直接找李靚蕾對質最快」；另外，也有網友表示「這種傷及重大名譽的事情，直接告下去就對了」、「告下去水落石出，比發十篇聲明來的有用」、「V的權益已經嚴重受損的話，她真的有立場提告，支持她」、「非常支持V提告，她的廣告都受影響了....」。
而針對徐若瑄的三度聲明，也有不少律師出面喊話，包括律師李怡貞表示「請李靚蕾出來澄清，已婚騙老公的約砲太太絕對不是我，否則我一定告死妳，並且也壓一個凌晨三點的時限」；律師林智群也透露「要求李靚蕾在下午3點前道歉影射，不然直接提告誹謗，不過也要非常確定自己沒做，畢竟上法院就是真槍實彈的證據了」。（編輯：張嘉哲）