不動產專案金檢年底啟動　金管會鎖定20家金融業

政府持續打炒房，除中央銀行祭出第四波選擇性信用管制之外，金管會主委黃天牧今（23）日表示，不動產專家金檢也將在今（2021）年年底啟動，並鎖定20家金融機構，包括10家銀行、7家信合社及3家票券公司，檢查重點包括土建融、餘屋貸款、豪宅及央行這4波不動產管制措施。
記者顏真真/台北報導
2021-12-23 09:52:48
黃天牧今日赴立法院財委會備詢，他會前受訪時談到，金管會在上周公布票券公司對不動產業保證餘額占保證總餘額比率上限不得超過3成，前一段時間也有相關措施，年底將啟動不動產的專案金檢，並鎖定20家金融業，分別是10家銀行、7家信合社、3家票券公司。
他還說，這次金檢不僅擴大家數，也都有加強廣度與深度，並從銀行風險管理著手，這次信合社家數達7家，主要就是信合社承作的土建融貸款業務很多，因此鎖定土建融、餘屋貸款、豪宅貸款較多的金融業。
不過，黃天牧也強調，這不會影響民眾購屋貸款需求，主要聚焦在大家較關心的養地、囤房，看金融機構在資金金流管理上，是否還有要再加強的地方，而本國銀行部分主要是選擇以上3類貸款較多的銀行，盡量與去年底檢查過的10家不重複。至於央行這幾波信用管制措施有沒有效，不是單一部會看得出，要各部會整體合作的結果，相信仍有所助益。