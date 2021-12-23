蕾神之鎚戰力太強！王力宏登日本電視台 渣男行徑全放送
王力宏與前妻李靚蕾婚姻破局之後，遭到一連串毀滅性爆料，引發兩岸的網友關注，而風波也延燒到日本去，日本富士電視台的談話性節目《バイキングMORE》也報導「蕾宏之戰」，節目中更製作王力宏渣男懶人包，讓在場主持人跟來賓全部看傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 10:25:46
根據節目播出內容，《バイキングMORE》先是介紹王力宏的背景，認證他是「中國超人氣帥氣歌手」，指出他也曾經在2003年以歌手身分進軍日本，也被中國網友票選為「最想要的男性基因」第7名；2012年則是「中國帥哥」排行榜第2名，人氣非常高。
節目中還製作整起事件的始末，包括王力宏15日發表聲明宣布兩人離婚，而李靚蕾則是在17日深夜投下核彈級爆料，結果王力宏一夜之間愛家好男人的形象瞬間崩壞。節目中也邀請來陸籍媒體人周來友當嘉賓，當周來友透露李靚蕾是王力宏粉絲晉升成為王太太時，在場來賓又是一陣吃驚。
「因為在日本，如果偶像的另一半是普通人的話，是不會高調曬恩愛的，就算公布結婚消息，也只會簡單表示對象是圈外人士，連身分都不會透露」。周來友也表示「王力宏現在已經被封殺，恐怕已經沒機會繼續在中國活動，身為美籍華僑的他，未來恐怕只剩下回到美國生活這條路」。（編輯：張嘉哲）