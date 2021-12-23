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王力宏有救了？神人寫「宏媽的一封信」收尾　網瘋傳全跪

▲王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，相關話題仍在網路上延燒。對此，身為公關危機處理專家的立法院前公報處長尹章中認為王媽媽是最關鍵人物，甚至撰寫一篇以《如果我是宏媽》為題的文章範本。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）
▲王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，相關話題仍在網路上延燒。對此，身為公關危機處理專家的立法院前公報處長尹章中認為王媽媽是最關鍵人物，甚至撰寫一篇以《如果我是宏媽》為題的文章範本。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 11:52:44

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，於20日發表聲明致歉，表態將暫時退出演藝圈，多年來的正面形象一夕之間全瓦解。而身為公關危機處理專家的立法院前公報處長尹章中，認為在這場風波中王媽媽是最關鍵的人物，隨即撰寫一篇以《如果我是宏媽》為題的文章，瞬間引起眾人熱議。

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尹章中在臉書上表示，在這次風波中，只有宏媽像《神隱少女》一樣，仍然沒有出聲，「我認為這是一個非常好的公關教案和溝通及危機處理的案例。宏媽應該是最關鍵的人物，她有舉足輕重的力量，必須做出最完美的收官，為整個事件做一個收尾，所以嘗試著用她的角度來代寫一篇文章。」隨即分享一篇以《如果我是宏媽》為題的文章。

▲王力宏發聲道歉，坦承都是自己的錯，並且暫別演藝圈。（圖/王力宏微博）
▲王力宏發聲道歉，坦承都是自己的錯，並且暫別演藝圈。（圖/王力宏微博）
全文如下：

宏宏和蕾蕾的離婚事件，本來只是單純的家事，結果造成輿論的長篇報導和社會的廣泛討論，令我非常心痛、徹夜難眠，身為家族的成員，我想表達一些想法。

1）宏宏和蕾蕾的婚姻是得到家族的祝福，他們在神的見證之下完成了莊嚴的婚禮，宏宏選擇了蕾蕾成為他的終身伴侶，我們非常高興，也非常慶幸有這麼好的一個女孩子，成為我們家族的成員。我一直把蕾蕾當成自己的女兒看待，從過去到現在，一直是這種的心情。宏宏的最愛當然也就是我們家族的最愛，這是無庸置疑的事情。

2）蕾蕾自從嫁給宏宏之後，放下他的學歷光環和亮麗的工作條件，回歸家庭，專心照顧宏宏的工作，又為家族添了三個孫子，蕾蕾的辛苦，身為女人的我，很能體會蕾蕾的犠牲和付出，我只有深深的感激，所以蕾蕾是我們家族最重要的成員，在我的心目中也有無可替代的份量。

3）我和蕾蕾成長過程並不一樣，我對宏宏和蕾蕾婚後的關心，是用我的思維和方法，如果表達方法令蕾蕾不愉快的話，這一切的責任都在我，沒有注意到蕾蕾感受，我必須承擔起這個責任。看到蕾蕾的長文，我深自檢討，追悔莫及，我想我真的做的不夠好，不符合年輕人的想法，但是請蕾蕾諒解我的初衷，我想法也許老派，但是絕對沒有一絲惡意。時間不能倒流。時間如果能夠倒流的話，我想我一定會做得更好。

4）宏宏也說了：男人還是應該承擔起所有的責任，「我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸、媽媽、靚蕾、孩子們鄭重道歉。」宣布暫時退出工作。這是宏宏的懺悔與承擔，我也相信他經過這一次事件之後，他會有更好的成長，有更堅強的能力面對未來的事情。

5）蕾蕾為了三個孩子的生活和成長環境，提出了一些想法，我充分的理解也充分的尊重，蕾蕾愛她的孩子，就如同我愛宏宏，何況蕾蕾的孩子就是我的孫子，好好照顧我的孫子也是我的責任和心願。所以我希望宏宏和蕾蕾你們二個人心平氣和好好的商量，你們商量的結果，我都無條件支持。

6）至於和宏宏有糾葛的女性朋友，我必須嚴肅的說，我身為女人，我會堅定的站在蕾蕾這一邊，陪同蕾蕾向妳們宣戰，戰鬥到最後一刻。因為這些事情，宏宏已經付出了慘痛代價，也希望妳們閉上嘴巴，深切反省，紅塵往事有如一縷輕煙，放下一切，回到自己的家庭，去處理妳們自己的問題。

7）「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」。這個事件，宏宏要記取教訓，以後要謹言慎行，遵守禮法，不要讓父母抬不起頭，不要讓父母承受指責，尤其，三個小孩正看著我們，我們要用最恰當的方式，圓滿的處理這個事情。

8）最後要在向大家表示，由於我教子無方，由於我沒有尊重家族成員的心裡感受，造成社會困擾，深致歉意，也向關心我們家族的朋友表示感謝。再一次謝謝大家。

貼文一出後，也引發眾多網友討論，「尹處長文筆真是了得，薑還是老的辣啊！」、「尹處長文筆果然非同小可」、「可以聘尹爸當新的公關顧問，很有溫度不失禮節的文字」；但也有人持不同看法，直言「寫的真好，但是，當事人混亂之中，各自保護自己的家人，很難理性看待事情」。（編輯：陳雅雲）


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