台灣最強Youtuber是誰？「他」拼3年紅翻亞洲 網全服了
YouTuber這行業近幾年風行，除了國外有多種類型的頻道主外，在台灣也有不少類型的題材影音創作者，包括開箱、實測、懸疑故事、兩性討論等等，每一種都有其相對的觀眾與受眾，而在台灣，誰才是最強YouTuber的王者呢？近日就有人討論該議題，點破「老高」才是最強王者，並說明原因。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 14:39:10
原PO在PTT以「老高怎麼都不會過氣」為題貼文「老高雖然沒比去年的影片都500萬觀看起跳，但現在都還有300~400萬上下的觀看數，我已經很久沒看老高了，但發現他還是那麼猛，怎麼他都不會過氣？有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的有夠強.....」、「他的影片每一支都破百萬觀看，根本沒其他台灣Youtuber追得上」、「有料啊，但不是知識的那種料，消遣那種的」、「他說故事蠻好看的啊」、「說故事的大家都愛聽，但觀看數真的很猛」、「大家都愛聽故事，主題又一直換新鮮感不減」、「他不隨便業配，比其他頻道主好太多」、「今天剛上yt他剛好直播，加會員人數用噴的，超誇張」。
事實上，老高的頻道從2018年5月上傳第一支影片，就突破440萬觀看數，備受關注，頻道開了三年多，不僅網羅華語圈觀眾，國外的觀眾也非常熱衷關注。在2019年5月18日頻道開放會員功能，兩天後就獲得「YouTube頻道會員全球增長最快」成就；2020年也成為台灣Youtube年度熱門創作者的榜首；也是相當罕見頻道開設多年，每支影片都能穩定落在200萬至400萬觀看數的創作者。（編輯：張嘉哲）