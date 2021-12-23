Pan Piano頻道恐消失！驚爆「不能上傳新片」　理由曝光

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Pan Piano頻道指出「經過進一步的聯繫與調查後，本頻道判斷J公司為詐騙單位」，理由包括申訴人與音樂的原版權方不符合、申訴主張的版權內容名稱，與J公司所主張的本頻道侵權影片中的曲目原始名稱並不符合，以及相關來信的信件內容說詞可疑等，於是向YouTube提交回復通知以駁回侵權警告。
但在審核期間，頻道又有多支影片連續收到YouTube版權警告，Pan Piano強調因已收到三個版權警告，未來將不能再上傳新的影片，且頻道可能會在數日後遭到停用，無奈向粉絲致歉「對於目前的狀況，感到非常抱歉。小P正在盡最大努力處理，後續有新的資訊會立即通知大家！！」（編輯：陳雅雲）
聲明全文：
觀看本頻道、支持本頻道的觀眾大家好：
我是小P，今天有件重要的事情要向大家說明。
Pan Piano頻道於2021年12月15日收到YouTube的版權侵害警告，申訴人是一間越南的J字母開頭公司。相關影片也因此被下架。
本頻道以電子郵件聯繫該J公司後，對方回覆此侵權申訴是因為該公司的系統出問題所導致。
但在2021年12月18日，本頻道的其他兩支影片又收到申訴人是J公司的YouTube版權警告。而相關影片也同樣被下架。
本頻道再次聯繫J公司，對方回信表示除非我方向他們支付權利金，否則將會收到更多版權警告。
經過進一步的聯繫與調查後，本頻道判斷J公司為詐騙單位，理由如下：
1.下架要求的申訴人與音樂的原版權方不符合。
2. J公司申訴所主張的版權內容的名稱，與J公司所主張的本頻道侵權影片中的曲目原始名稱並不符合。
3. J公司相關來信的信件內容說詞可疑。
於是本頻道決定向YouTube提交回復通知以駁回侵權警告。
但在YouTube審核期間， 於2021年12月21~22日間，本頻道又有多支影片連續收到YouTube版權警告，申訴人分別為J公司和另一間P開頭公司（該P公司的申訴疑似為與J公司的申訴是來自於同一單位）的版權警告。相關影片也被下架。
因為本頻道已有收到三個版權警告，將不能再上傳新的影片，且頻道可能會在數日後遭到停用。
小P非常感謝長期收看和支持本頻道的各位觀眾，也對於目前的狀況，感到非常抱歉。小P正在盡最大努力處理，後續有新的資訊會立即通知大家！！
*為避免在J公司、P公司的上述侵害版權申訴中，遭J公司、P公司所冒用的人士名稱或單位受到影響，附件圖片已有做遮蔽處理。