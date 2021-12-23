披薩比鹹酥雞肥！「聖誕大餐」熱量排行曝　冠軍嚇歪眾人

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其他依序則為烤雞、牛小排、美式總匯披薩、蛤蜊濃湯、蛋奶酒、炸薯條、紅酒、起司乳酪和拐杖糖 ，不過，高敏敏也提醒，「一片披薩的熱量可能比鹹酥雞、炸薯條還高」，而蛋糕、豬腳、烤雞，真的是一人一小份，有吃到就好。
高敏敏說，在享受聖誕大餐的同時，也要掌控好熱量分配，一般現代成人男性一天攝取熱量約1800kcal，一般現代女為1600kcal。因此她也給出5項建議，第一「用餐順序」，先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。
第二「以低脂肉類為主」，例如：海鮮類的油脂跟飽和脂肪比牛排紅肉類低，牛排可選菲力牛排油脂含量較低、雞肉類可選雞胸肉，豬肉里肌肉取代培根，熱量與油脂比較低；第三「烹調方式以清蒸水煮為主」，油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康，不想吃進過多熱量，擇食很重要，如果是一起在家料理，盡量清蒸、水煮、烘烤的比較健康並多搭配蔬菜。
第四「醬料熱量驚人」，沙拉醬、番茄醬、蜂蜜芥末、美乃滋、沙茶醬熱量驚人，要多品嘗食物的原味、減少沾醬或選擇和風、油醋、橄欖油等；第五「甜食及飲料以少糖、無糖為主，減輕負擔」，選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精、無糖降低糖分油脂熱量的攝取。
除了餐點，「酒精攝取量」也要特別注意，男性每天應<2份酒精，女性則<1份酒精；最後，高敏敏也提醒，要避免狼吞虎嚥，用餐時間過短，要讓體內有足夠消化的時間，跟傳遞飽足的感覺，也就是什麼都吃一點，什麼都不多吃，「祝大家眾人皆胖，你獨瘦」。（編輯：郭佩蓉）
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