COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

披薩比鹹酥雞肥！「聖誕大餐」熱量排行曝　冠軍嚇歪眾人

▲美女營養師高敏敏分享了12項聖誕節必吃美食的熱量排行，其中「一片披薩」竟比鹹酥雞還肥，而冠軍的熱量則是讓眾人驚呆。（示意圖／取自unsplash）
▲美女營養師高敏敏分享了12項聖誕節必吃美食的熱量排行，其中「一片披薩」竟比鹹酥雞還肥，而冠軍的熱量則是讓眾人驚呆。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 15:19:40

聖誕節即將到來，不少人早已和家人朋友約好大吃大喝，不過可要小心吃下肚的熱量，若一個不小心，體重恐怕再也回不來了；對此，美女營養師高敏敏就分享了12項聖誕節必吃美食的熱量排行，其中「一片披薩」竟比鹹酥雞還肥，而冠軍的熱量則是讓眾人驚呆，快來看看吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
高敏敏說，餐前的營養提醒跟概念建設，是健康很重要的一環，因此在面對「聖誕大餐」前，還是要來看看熱量排行榜。首先，熱量冠軍是「巧克力奶油蛋糕」，8寸熱量高達2560kcal、亞軍是「薑餅屋」，一個455g熱量高達1693kcal、季軍則為「烤豬腳」，半隻680g，熱量高達1612kcal。

其他依序則為烤雞、牛小排、美式總匯披薩、蛤蜊濃湯、蛋奶酒、炸薯條、紅酒、起司乳酪和拐杖糖 ，不過，高敏敏也提醒，「一片披薩的熱量可能比鹹酥雞、炸薯條還高」，而蛋糕、豬腳、烤雞，真的是一人一小份，有吃到就好。

▲營養師高敏敏分享聖誕大餐的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲營養師高敏敏分享聖誕大餐的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
高敏敏說，在享受聖誕大餐的同時，也要掌控好熱量分配，一般現代成人男性一天攝取熱量約1800kcal，一般現代女為1600kcal。因此她也給出5項建議，第一「用餐順序」，先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。

第二「以低脂肉類為主」，例如：海鮮類的油脂跟飽和脂肪比牛排紅肉類低，牛排可選菲力牛排油脂含量較低、雞肉類可選雞胸肉，豬肉里肌肉取代培根，熱量與油脂比較低；第三「烹調方式以清蒸水煮為主」，油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康，不想吃進過多熱量，擇食很重要，如果是一起在家料理，盡量清蒸、水煮、烘烤的比較健康並多搭配蔬菜。

第四「醬料熱量驚人」，沙拉醬、番茄醬、蜂蜜芥末、美乃滋、沙茶醬熱量驚人，要多品嘗食物的原味、減少沾醬或選擇和風、油醋、橄欖油等；第五「甜食及飲料以少糖、無糖為主，減輕負擔」，選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精、無糖降低糖分油脂熱量的攝取。

除了餐點，「酒精攝取量」也要特別注意，男性每天應<2份酒精，女性則<1份酒精；最後，高敏敏也提醒，要避免狼吞虎嚥，用餐時間過短，要讓體內有足夠消化的時間，跟傳遞飽足的感覺，也就是什麼都吃一點，什麼都不多吃，「祝大家眾人皆胖，你獨瘦」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀