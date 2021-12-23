客人強調別按電鈴！外送員照做卻收負評 原因曝光網笑翻
真的不是故意的啊！近年來外送平台崛起，不少民眾只要按一按手機，美食就能迅速送到家，而不少客人會體恤外送員的辛苦給予小費，但也有人因服務問題而接到負評。不過日前一名外送員分享日前接單的案例，表示自己完全按照客人要求卻遭到負面評價，原因一曝光網友全都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 15:58:04
該名網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》中提到，「買家備註寫千萬不要按電鈴，因為不想讓家人知道他叫麥當勞」，原PO只覺得每個人都有自己的隱私及要求，反正按照客人要求就對了，因此不疑有他地接下這一張單，準時將點餐送過去。
沒想到抵達目的地時，原PO依照訂單備註沒有按電鈴，卻正巧撞見客人的爸爸買菜回家，順勢將點餐帶進屋內。原PO準備轉身離開時，卻聽見客人父親大罵「這麼胖了還吃麥當勞」，讓原PO當下非常尷尬，也正因為如此，「結果我就得到人生第一個負評了」讓原PO簡直哭笑不得！
貼文一出，網友全都笑翻表示：「笑慘，你好無辜」、「一切都是命XD還是被爸爸遇到了」、「負評換這一個精彩瞬間，值了」、「客人真沒經驗，應該自己下樓，約隔壁巷口的電線桿自取」、「最無辜的受害者」、「下次偷吃，備註會加麻煩在門口，左右看一下，有沒有家人在門口」、「他只備註不要按電鈴耶，你確實沒按呀，並沒有備註要躲他爸呀」。（編輯：陳珮瑜）