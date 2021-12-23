哪些外國美食超嚇人？鯡魚罐頭普通 「這道」包準叫出聲
每個國家都有自身獨特的文化魅力，而分享美食便是最簡單的交流途徑，在台灣不管韓式、日式、美式都有一眾愛好者，可國外的食物各個都如此吸引人嗎？就有網友列出幾個超驚嚇美食清單，有些味道奇異、難以下嚥，有些則光見到食材就讓人震驚萬分。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 17:08:52
原PO於Dcard上發文，認為大家總認為外國的月亮比較圓，聚餐多選韓式料理或日式居酒屋，可他發現其實有許多異國料理，是他怎麼都無法接受的。像是瑞典的鹽醃鯡魚罐頭，他實際聞過，味道實在臭得驚人；而日本鹽辛的臭味也不遑多讓，即使是用海鮮內臟做出的優質食物，仍讓他卻步三分。其他像是韓國的醬油生蟹、水煮蠶蛹，都讓他驚嚇滿點，而部分人不甚喜愛的日本納豆和泰式生蝦相較起來溫和許多，尚能接受。
眾網友紛紛提名許多奇異的外國美食「鴨仔蛋吧」、「麵包蟲」、「炸海蟑螂、蜘蛛、其他昆蟲類」、「我想提名蘇格蘭的Haggis（肉餡羊肚）」。
其中來自廣東的三叫菜最令人咋舌，其做法是將未睜眼的活幼鼠抹上調料，入口時能聽到清脆的鼠鳴吱吱吱「三叫菜吧，我就不放圖了」、「三叫菜千萬不要想去找，是照片不會噁想起來噁的東西」、「我剛剛手癢去搜，後勁超強，整個頭皮發麻，我現在急需一杯遺忘汁」。 （編輯：李惠婷）