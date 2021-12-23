台南擔仔麵推新經濟午餐 一次享足台灣在地傳統小吃

深耕台中30年的台南担仔麵餐廳，看好疫後餐飲市場熱絡商機，禮聘台北頂鮮101美食美景餐廳米其林主廚林炳章進駐，除維持招牌頂級活海鮮臺菜料理外，27日起推出「台灣海鮮小點─經濟午餐」，主打台灣在地傳統小吃一次享足。大宴小吃全包辦，要讓消費者有更多選擇，並體驗頂級庶民美食平價消費好康事。





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台南担仔麵餐廳致力發展臺菜海鮮料理文化，並以嚴選頂級海鮮食材、講究自然烹調手法聞名，一向都是台式海鮮代表，也是台中企業名人宴客首選。新人新作風，有台灣法式料理翹楚稱譽的林炳章加入團隊後，憑著40餘年頂級法餐功力尋求超越創新，在遍尋台灣各地傳統美食滋味，經不斷研發、創新、試作再研發，終能融合台南擔仔麵傳統，重新演繹台式精緻海鮮料理，將於27日正式登場。





▲米其林主廚林炳章進駐台南擔子麵餐廳，新推新經濟午餐，主打台灣在地小吃，是頂級庶民美食。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.23)

林炳章表示，有別於台南擔仔麵頂級臺菜料理，新推出的「台灣海鮮小點」，取法港式飲茶概念，鎖定上班族及年輕族群，客單價約為300元，標榜是新經濟午餐，30道創新台式海鮮小點，不但要讓消費者一次享足台灣在地傳統美食，還要讓消費者體驗在台南擔仔麵也能有『庶民平價消費』。





林炳章說，台灣美食享譽全球，尤其是在地傳統小吃，諸如蚵仔煎、碗粿、肉圓等等；在『台灣海鮮小點-經濟午餐』系列全都吃得到。其中，最具代表性的招牌小點-虱目魚飯湯，嚴選虱目魚肚、魚皮、魚里肌肉，佐以與骨頭與豬大骨熬燉的高湯，起鍋後撤上芹菜珠、蔥花、油蔥酥、紅蔥酥等，清香鮮甜，最具早期漁村之庶民美食滋味，不能錯過。





▲台南擔仔麵推新經濟午餐，30道創意海鮮小吃，一次享足台灣在地傳統美食。（圖／業者提供）

27日登場的「台灣海鮮小點」系列，有多達30道小吃可供選擇，林炳章再推荐瑤柱海鮮碗粿，是嚴選瑤柱干貝絲、火燒蝦乾、 鮮蚵乾、香菇、蛤蠣肉、菜圃等，佐以台灣豬夾心肉塊，配料豐盛 美味無敵。歡慶小吃新上市，自12 月 27 日至 01 月 07 日，為期 14 天推出超值優惠活動，凡是來店內消費經濟午餐系列，即贈送相同消費金額的貴賓禮券，「吃多少，送多少」，呷越多，送越多。









