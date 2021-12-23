被陰啦！人夫有避孕老婆卻有了？他抓「肇事者」竟然是牠
這真的「鬧出人命」啦！國外一名網友分享一段相當不可思議的故事，他與妻子都有在避孕，但沒想到太太卻莫名「懷孕」，當他揪出「肇事者」後卻讓兩人哭笑不得，因為這名兇手竟然是他家的「橘貓」！
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 18:11:15
原PO表示當妻子生第一胎時，因為併發子癲前症，雖然順利產下第一胎，但妻子當時身心都受到傷害，因此兩人決定先暫停生育，等過幾年再說。沒想到人算不如天算，雖然原PO有戴保險套避孕，老婆卻莫名其妙懷孕了，讓他百思不得其解究竟發生什麼事？直到他看見收在抽屜的小套套……。
原來該名男子養了一隻活潑又好動的橘貓，常常在家中亂翻，最愛玩浴室抽屜裡的棉花棒等物品。某天原PO發現抽屜又被打開，地上散落棉花以及保險套，他當時不疑有他，只將有損壞的物品丟掉，並將看起來仍完整的小套套放回去，連忙清潔玩地板後就離開了，而當晚他與妻子「恩愛」的時候，還走進黑暗的浴室順手拿了一個小套套出來使用，沒想到幾星期後老婆竟然「懷孕」了！
原PO當下非常傻眼，怎麼避孕了還會中獎？但他突然想起愛貓做過的好事，心一涼將抽屜打開檢查，果然發現好幾個保險套上都有被抓過或是咬破的痕跡，這才驚覺原來自家橘貓就是那個背後的「肇事者」，讓他哭笑不得地分享在網路上並且表示：「等不及有一天向我未來的兒子或女兒解釋他們的存在全都歸功於貓咪啊！」。網友看了都笑說：「原來是『送子貓』來的」、「快謝主隆恩吧」、「人算不如貓算」、「主子表示：想要小奴才啦」、「自己未來小鏟屎官自己找的概念」。（編輯：陳珮瑜）