李靚蕾喊話休戰　Yumi閨密反嗆：沒那麼好的事！

李靚蕾今（23日）再發千字文，回應外界3大提問，強調揭發王力宏劣行並非要錢或是報復，全是為了身心健全的孩子、前夫和社會，「這件事情希望到這裡就告一段落」。未料，自稱By2妹妹Yumi女友人的「007」，稍早轉發李靚蕾的貼文，反嗆：「想要就此停止，沒那麼好的事！」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-23 18:31:43｜2021-12-23 18:54:32
Yumi被李靚蕾控訴與王力宏有不正當男女關係，不堪指責吞藥輕生，閨密007挺身護友，不僅針對外界質疑Yumi報警、對話紀錄造假加以澄清，更反控李靚蕾出示的Yumi裸照截圖是假的，「吃瓜要帶腦，我沒她們那麼好的脾氣」，態度強硬。
李靚蕾最新聲明寫道，「希望這封信，能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活」， 007嗤之以鼻，公開撂話：「想要就此停止，讓一切停在對妳最有利的地方，沒那麼好的事！」似乎預告後續還會有反擊的動作。（編輯：楊穎軒）
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