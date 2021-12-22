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Yumi反擊了！嗆李靚蕾「掀衣裸照」造假：身材沒那麼好

▲閨密代Yumi（左圖）槓上李靚蕾。（圖／Yumi、李靚蕾IG）
▲閨密代Yumi（左圖）槓上李靚蕾。（圖／Yumi、李靚蕾IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-22 14:52:24｜2021-12-22 15:01:55

By2妹妹Yumi（本名白煒玲）疑似不堪被指責是王力宏小三，今（22日）傳出吞藥輕生，不過就診照片被質疑真實性，稍早，爆料者「007」再度發文，透露自己是Yumi的圈外女友人，並針對Yumi造假報警、對話紀錄的疑慮加以澄清，更反控李靚蕾出示的Yumi裸照截圖是假的！

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▲友人爆料李靚蕾裸照截圖造假。（圖／李靚蕾微博）
▲Yumi友人爆料李靚蕾裸照截圖造假。（圖／李靚蕾微博）
007表示，Yumi絕對沒有假裝報警，因為這攸關法律問題，與王力宏的聊天紀錄也是如假包換，沒有P圖，「微信點翻譯，有些來源會顯示微軟」，而李靚蕾公開Yumi和王力宏Whatsapp的聊天截圖，頭像的掀衣裸照不是Yumi本人，「一看就是個洋人，她身材沒那麼好」。

▲友人證明真的有去報案。（圖／做個小孩007微博）
▲友人證明真的有去報案。（圖／做個小孩007微博）
▲對話紀錄截圖也為真。（圖／做個小孩007微博）
▲對話紀錄截圖也為真。（圖／做個小孩007微博）
至於Yumi和王力宏的親密合照，拍攝時點為2013年4月30日、王力宏火力全開演唱會上海站，並非2015年，007反問：「那些指責Yumi『不敢』回應心虛的。她有很多資訊想要傳達，可連報警和聊天記錄都能被扭曲成造假。請問換你是她，要怎麼澄清？」

▲Yumi 2013年和王力宏合影。（圖／做個小孩007微博）
▲Yumi 2013年和王力宏合影。（圖／做個小孩007微博）
007聲援Yumi：「有的時候人們振臂為正義高呼，可他們並不需要真相，他們只需要一个兇手。被摧毀的清白，無法被受汙衊者獨自還原，這是現下最大的悲哀。」文末，007嗆酸民：「造謠我是by2小號的，請即時閉麥（閉嘴之意），吃瓜要帶腦。我沒她們那麼好的脾氣。」（編輯：楊穎軒）

▲Yumi友人007全文。（圖／做個小孩007微博）
▲Yumi友人007全文。（圖／做個小孩007微博）
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