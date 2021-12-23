高雄浪貓疑遭斷下巴！好心學生忙通報 搶救中尚未脫險
誰這麼狠心竟打斷貓咪下巴！台灣動物緊急救援小組本週接獲高雄新莊高中二年級好心學生通報，在美濃獅山水圳一帶，發現一隻長期生活該處的流浪貓「小胖」，下顎骨疑遭人殘忍打斷，嘴巴歪斜狂流口水，無法進食；台灣動物緊急救援小組獲報後，將「小胖」營救至動物醫院，進行骨螺釘下顎復位手術搶救，目前仍在接受加護治療中，尚未脫險。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 18:38:43
因該地流浪貓已非第一次受害，台灣動物緊急救援小組今天呼籲，虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反《動物保護法》的行為，請民眾尊重生命。
台灣動物緊急救援小組是本週接獲高雄新莊高中二年級好心學生通報，他長期在美濃獅山水圳老家附近餵養的流浪貓群中，有一隻「小胖」近日不吃不喝，且嘴巴歪斜狂流口水；救援人員本以為貓咪是誤食骨頭或異物卡在口腔，沒想到將牠營救至動物醫院詳細檢查後，嚇然發現「小胖」的下顎骨斷裂，骨折斷端傷口流膿潰爛，感染嚴重。
台灣動物緊急救援小組醫療團隊昨天安排「小胖」接受骨螺釘下顎復位手術，雖然過程順利，但傷口後續照護不易，目前仍在動物醫院接受加護治療，尚未脫險；初估完全康復至少需1至2個月時間。
台灣動物緊急救援小組醫療團隊獸醫師趙士雄指出，要造成貓咪的下顎骨斷裂需要非常大的外力，一般可能導因於車禍或人為傷害，但車禍除了骨折之外，通常身上也會伴隨其他外傷，或應有與地面磨擦撞擊的痕跡等，因此據他研判，「小胖」遭人惡意打斷下巴的可能性極高；此外，通報救援的學生也說，當地的貓咪已非第一次遭人傷害，令他相當憤怒與遺憾。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，虐待動物只要短短幾秒鐘，救援一隻傷病動物卻要花費無數人力、時間、金錢，都不見得救得活；他呼籲民眾尊重生命，「不喜歡也不要傷害牠們」。（編輯：李惠婷）