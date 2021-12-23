狗狗老愛「搞怪壓鼻子」！獸醫曝真實原因 媽一聽超傻眼
毛小孩如果有出現行為異常，當爸媽的一定要注意，可能是身體某部分出現不舒服的症狀。國外一名女子就遇到自家狗狗常常「壓鼻子」，擔心牠是不是哪裡生病了，趕緊帶去給醫生看，殊不知醫生檢查後的回應讓她當場傻眼了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 21:28:22
這名來自荷蘭的女子克莉絲汀Christine Holierhoek從2019年就領養了狗狗「里歐（Leo）」，當時牠還是一隻可愛的小狗狗，擁有一雙湛藍色的眼睛馬上就吸引了克莉絲汀，帶回家後隨著年紀漸長，克莉絲汀發現牠個性傻傻地很可愛，也常常充滿自信，因此經常在網路上分享牠的生活日常。
但是隨著里歐的年紀漸長，克莉絲汀發現牠常常把鼻子壓在圍欄、牆壁或是窗戶上，甚至睡覺時也會搞怪地壓著鼻子，克莉絲汀雖然覺得好笑但是也擔心牠是否身體哪裡出問題或是有腦部損傷？因此帶牠給獸醫師檢查，經過一連串仔細檢驗並花了幾百歐元之後，獸醫師告訴克莉絲汀里歐只是一隻健康但有一點ㄎ一ㄤ的狗狗，牠只是想做出搞笑的模樣，以便獲得大家的關注！
克莉絲汀將李歐逗趣的影片分享在影音平台，果然很快就吸引許多網友追蹤並笑說：「走諧星路線的狗狗」、「原來不是只有哈士奇才是中二個性」、「牠是不是有混到哈士奇？」、「笑死我了」、「牠是不是吃了什麼？」現在一起來看看里歐的影片吧！（編輯：陳珮瑜）