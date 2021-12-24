李靚蕾停槌風向秒變？陸網瘋求王力宏復出 原因尷尬了
王力宏與前妻李靚蕾的婚姻風波延燒整整一星期，終於在昨23日，李靚蕾發出最後一篇聲明文後劃下休止符，並透露「願我們都能撫平內心的傷痛，歲月靜好，成為我們希望看到的改變」，然而，在李靚蕾選擇休戰之後，大陸社群平台突然湧現不少支持王力宏復出的聲浪，其原因曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 07:21:40
李靚蕾在最新聲明提到「對於無辜被牽扯進來的人，很抱歉。對於這次事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出很多的代價，希望從今天開始，我們大家都回歸平靜的生活，各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生，這件事情希望到這裡就吿一段落，願我們都能撫平內心的傷痛，歲月靜好，成為我們希望看到的改變。」
而在李靚蕾發出休戰聲明後，大陸社群平台包含微博、抖音等突然都出現戲劇性反轉，不少網友紛紛希望王力宏能夠火速復出，其留言包括「私事歸私事，王力宏的歌還真好聽呀」、「以前沒什麼聽他的歌，這次事件後才發現他的歌牛B呀」、「因為作品過硬，很多年輕人沒怎麼聽，然後事情發生後，去聽聽他以前的作品，才發現這個人無論身材、長相、作品、唱功全是S級」、「之前沒聽過，一點聽下去就非常喜歡」、「支持王力宏復出春晚唱歌啊，他的歌還真好聽」。
原來，不少大陸網友先前比較少關注王力宏相關「音樂作品」，經由這次宏蕾大戰之後，才注意到王力宏的音樂才華，因爲私事與才華兩者是能分開討論的；但也有不少網友認為「別吹噓，裝什麼水軍洗白呢，我們現在可是封殺他」、「留言不到虎撲，頂多是一些在偷裝水軍灌水而已，多數人還是挺李靚蕾的」。（編輯：張嘉哲）