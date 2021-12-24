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女一年面試8次全被打槍！內行見「2關鍵」秒懂：被政府陰

▲面試時若流露出自大、浮誇、優越的感覺，會讓人反感。（圖／擷取自pexels）
▲面試時若流露出自大、浮誇、優越的感覺，會讓人反感。（圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 08:41:56

面試是求職中相當重要的一個環節，除了是自身對於公司能更了解以外，也能讓公司更加知悉自己的專業能力及背景。而近日，就有網友分享自己待業快1年，一共面試8次卻都全槓龜，其原因曝光之後，不少人紛紛秒懂，直呼真的是被政府給陰了，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「目前待業快一年，期間面試了7、8次，大多都是行政會計類型的工作，但大部分工作面試只要知道我已婚未生就面有難色，某次面試老闆更直接說『我們不用結婚的』！從頭到尾一直嫌棄結婚的人不好、很麻煩，幾次面試下來覺得心情很差，完全不是看我能力，而是在乎我結婚了沒，怎麼了？單身的人就不會有結婚的問題嗎？」

▲自我介紹中，盡量使用實例、故事佐證自己的話，讓面試官留下深刻印象。（圖／擷取自pexels）
▲女網友透露自己一年期間面試8次卻都槓龜，其原因竟是因為自己已經結婚還未生小孩。（圖／擷取自pexels）
貼文一出，網友紛紛回應「因為行政類型工作競爭者太多，公司非常有得選，自然選一個最耐操CP值最高的，不是變化因素比較高的已婚未生女子」、「只能說政府自作聰明發明了產假，又沒有太好的配套，公司會怕也沒辦法」、「就是不想負擔產假、育嬰假不太意外，這樣就是就業歧視，可以跟勞工局申訴」、「政府給出產假這些東西，企業當然想選CP值更高的員工，根本是被陰了」、「請產假政府又沒有任何負擔費用，全部都要公司吞，又不是家裡有金山誰受的了」。

而也有過來人分享經驗透露「面試時的態度沒有積極到你會為公司貢獻什麼、人家當然會覺得你就是來佔缺享福利的，我曾經有份面試、當時意外懷孕不到一個月，去面試業務工作、我誠實告知對方之外展現了不會因為懷孕而耽誤工作的企圖心，後來有錄取」、「我覺得可能是履歷經歷沒有到人家必須錄取你，增進自己實力也可以提升錄取分數，不是一直糾結在你的短處」、「實力能說話，也能說自己目前沒有生育計畫」。

而根據勞動部「性別工作平等法第7條」規定「雇主對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得因性別或性傾向而有差別待遇，但工作性質僅適合特定性別者，不在此限，根據「性別工作平等法第38條之1」規定，雇主若違反第七條者，將處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，民眾若遇到這類事情，也可向勞工局申訴檢舉。（編輯：張嘉哲）

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