客點鐵板麵提「超扯要求」！早餐店老闆臉綠了：誰來教我
現如今許多餐飲業者都會遇上需要「客製化」服務的客人，不過，就有一名女網友透露，有客人點了鐵板麵，卻要求「蛋半熟，蛋黃熟」，讓她超傻眼，不知該怎麼煎才好，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 10:37:24｜2021-12-24 10:47:49
該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示有客人點了大杯熱奶茶、果醬乳酪餅和黑胡椒鐵板麵，豈料卻在鐵板麵下方備註「蛋半熟，蛋黃熟」，讓她當場愣住，不知該如何是好，「有沒有高超的廚藝師傅教我這顆蛋到底應該怎麼煎」？
貼文一出，掀起熱議，「難怪有越來越多店家公告『恕難客製』，或是『客製需另收費』」、「這太簡單了，我教你，自己修改一下，不接受奧客客製化」、「全熟就好了」、「怎麼都有，開出無理條件的人」。
也有不少人分享妙招，「蛋黃先弄出來煎熟，把蛋白上煎盤後放上蛋黃」、「分離式煎法」、「蛋黃撈起來煎熟」、「蛋黃先煎，熟了再倒蛋白，凝固就起鍋」、「蛋白蛋黃分開，結案」、「分開煎或是蛋白半熟後，蛋黃用噴燈」、「有個蛋液分離器，先分開蛋黃和蛋白，放點油先煎蛋黃，蛋黃熟後才煎蛋白，小火約1分鐘」。（編輯：郭佩蓉）