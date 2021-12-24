徐若瑄連發3聲明「做1舉動」！律師看了認同：心臟很大顆
王力宏遭前妻李靚蕾核彈級毀滅爆料，友人徐若瑄也捲入風波，而徐若瑄三度發表聲明自清，聲稱自己沒有介入李王的婚姻。另外，徐若瑄經紀人也向媒體透露，未來為了保護小孩，將會減少在社群平台曝光小孩照片。針對此舉，律師林智群持贊同意見，表示「有些藝人喜歡放小孩照片，我看了只覺得他們心臟很大顆。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 10:47:09｜2021-12-24 11:02:53
林智群於臉書上發聲，針對徐若瑄減少曝光小孩照片一事，他表示「這個事情我完全認同！」透露自身先前還會放小孩1、2歲照片，但日後因安全考量完全不放了。林智群解釋「當然台灣治安很好，讓人放心，不過網路上奇怪的人真的很多，誰知道會不會有奇怪的人盯上我們？」最後感嘆「有些藝人喜歡放小孩照片，我看了只覺得他們心臟很大顆。」
徐若瑄22日第三度發出聲明，表示「此次受到友人婚姻事件的波及，已經也嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷等，我感到心痛與無奈，我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽」徐若瑄強調「我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的介入別人婚姻的第三者。」
徐若瑄老公23日也透過律師發表聲明捍衛妻子，「心疼我的妻子徐若瑄，受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平静的生活，及傷害我們夫妻的名譽。」他強調作為徐若瑄的另一半，十分了解她的為人，「我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人」。（編輯：陳雅雲）