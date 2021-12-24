大反轉！鋼琴女神Pan Piano頻道保住了 眾淚：世界和平
台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超而受到矚目，但昨（23）日發布聲明，表示頻道收到多次版權侵害警告，未來恐怕不能再上傳新片，且頻道可能於數日後遭到停用。不過，今日情況出現大反轉，Pan Piano曝光新進度，指出因YouTube官方迅速的處理，目前頻道功能已恢復正常。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 12:20:06｜2021-12-24 12:22:33
Pan Piano昨日發出聲明指出，表示頻道近期收到版權侵害警告，第一時間聯繫申訴人，卻被要求向他們支付權利金，否則將會收到更多版權警告，且經過調查後判斷對方為詐騙單位」，隨即向YouTube提交回復通知以駁回侵權警告。但審核期間，又有多支影片連續收到YouTube版權警告，無奈表示「因為本頻道已有收到三個版權警告，將不能再上傳新的影片，且頻道可能會在數日後遭到停用。」
沒想到才過了一天，情況竟出現大反轉，Pan Piano今日稍早再度發布聲明，表示「我是小P。非常謝謝YouTube官方迅速的處理，目前頻道功能已恢復正常。也非常謝謝大家的支持與建議！小P一直都有關注大家的留言。詳細狀況整理完後會立即通知大家」。
頻道守住的消息傳出後，也引發眾多粉絲嗨翻留言，「世界的善良與正義回來了」、「太棒啦~~ 學鋼琴囉」、「幸好官方有處理，真的是遲來的正義，預祝你更多更好的作品」、「世界恢復和平了」、「的確是個好消息！肯定可以好好睡了」、「恭喜！另祝聖誕快樂，這大概是另人難忘的聖誕夜之一了」。（編輯：陳雅雲）