尾牙出現哪1道菜最不爽？「答案出爐」網震驚：婚禮超夯
又到了歲末年初之際，許多公司為了慰勞員工一整年的辛勞，都會發年終獎金或是舉辦尾牙；對此，就有網友在臉書粉專《靠北餐廳2.0》發起討論，「尾牙出現哪一道菜最讓人不爽」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 12:38:53
貼文一出，不少網友紛紛留言，「米粉湯很瞎」、「炸丸子…」、「超肥封肉，下面一層厚筍」、「X的，蠔油青江菜」、「金瓜炒米粉算一道菜、燙萵苣淋勾芡醬汁也算一道菜」、「三色豆」、「蘿蔔糕五片，十人分著吃」、「油飯、麻油雞、炒米粉和清炒高麗菜，一桌約2000元左右。而且在上市公司的尾牙，場地是自己公司，老闆的賓利還停在門口」。
其中，在婚宴超受歡迎的「炸湯圓」竟被最多網友點名，「炸湯圓！！！！」、「炸小湯圓沾花生粉吧」、「炸湯圓」、「娶某在用的炸湯圓」、「當然是炸湯圓」、「炸湯圓啊，白眼」、「湯圓吧」、「花好月圓」。
也有網友說，「一桌的尷尬」、「議員立委來敬酒」、「臺上講廢話」、「老闆沒有加碼直接結束」；不過，仍有許多網友苦嘆，其實有尾牙就已經不錯了，要懂得知足感恩，「我已經三年沒吃過尾牙了，出什麼菜都可以」、「沒半道，公司沒有尾牙」、「有尾牙就感恩了」、「不好意思，沒尾牙」、「什麼是尾牙？幹了15年的公司沒辦過尾牙」、「任何一樣都總比都沒有半樣來的好」、「這年頭有辦就偷笑了，還嫌餒」。（編輯：郭佩蓉）