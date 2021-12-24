麥當勞驚見「整排腳踏車」！3功能曝光 網愣：等於沒吃
麥當勞是國際知名的速食店，在全球各地都有分店，因應各地方文化不同，在餐點上也有做出不同變化，但你看過麥當勞內用有附贈腳踏車的嗎？近日一段麥當勞內用區的影片突然爆紅，在IG、抖音上面被網友廣傳，原因在於該間麥當勞的內部裝潢，座椅整排都是「腳踏車」，其真實用途曝光後，引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 13:21:11
只見該段影片，一名女客人坐在腳踏車上，一邊吃著漢堡，一邊踩著腳踏車，且腳踏車前方也有設置桌面可以擺放物品，位置可以說是相當舒適，讓不少人調侃「這畫面真的很衝突XD大家手上的可以說是運動殺手的食物」。
影片火速在IG、抖音上面瘋傳，不少人紛紛留言「真的笑死我，太有創意」、「等於沒吃！太棒了！要走之前可以再外帶一份」、「有夠好笑，去查了之後發現那個桌子還可以充電XD」、「那個踏板踩了之後桌子可以充電，超強XD」、「跪求台灣引進試試看，太好笑了」、「能充電能坐著又能運動XD太好笑了啦」。
而據了解，這間麥當勞是位於上海某間百貨廣場，全新設計座位區相當逗趣，特別添加健身自行車的座位，讓客人在飲食的同時還能達到運動的效果，而這個健身自行車不只能帶來運動的效果，將手機擺在桌上時踩動踏板就能幫助手機充電，直接一舉三得，不過也有網友認為「邊吃邊運動，太劇烈的話對腸胃也不好，但真的蠻有創意的」。（編輯：張嘉哲）