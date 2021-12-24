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手機充電整晚傷電池？專家曝「維持這電量」壽命能夠最長

▲你是否習慣在睡前滑完手機之後，就將手機插上充電線之後開始倒頭大睡？（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲你是否習慣在睡前滑完手機之後，就將手機插上充電線之後開始倒頭大睡？（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 14:29:45

隨著科技日益發展，現在人手一機是非常常見的事情，但你是否習慣在睡前滑完手機之後，就將手機插上充電線之後開始倒頭大睡，雖然起床手機電量絕對是100%，但這中間手機充滿電之後，若繼續充電是否會造成電池受損呢？近日就有網友討論「手機充電到100％繼續充會怎樣？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「剛發現手機已經充滿電了，如果再繼續充電下去，會不會影響電池壽命或爆炸？」貼文一出，不少網友紛紛回應「現在手機都有斷電系統，100％就會斷電了啦」、「實際上滿了他就不會繼續充了，除非手機壞掉或者充電器壞掉」、「手機現在都有電池管理系統，滿100%就會斷電了」。

▲使用「無線充電」不方便？用戶一面倒點1優勢。（示意圖／取自pixabay）
▲手機電池如何才能延長壽命，專家建議不要極端使用，且最佳充電的時間為白天。（示意圖／取自pixabay）
而事實上，針對電池的充電問題，外媒《BusinessInsider》曾經找來專家探討，德國電池技術顧問公司BatterieIngenieure主管經理Dominik Schulte就表示，若要盡可能延長電池壽命，長期維持在100%確實有所不妥，無論怎麼保護手機，手機的電池肯定都會隨著使用老化，Dominik Schulte也透露鋰電池維持在30至50%電量之間時，衰退的速度最緩慢。

Dominik Schulte建議的充電模式為「盡量在早上的任何時間充電，就是不要讓電池長期處於100%狀態，也就是說避免睡眠時間充電，讓手機長期維持100%充電」；而三星手機品牌也曾在官網寫道，當手機完全耗電歸零，對手機電池也相當不好，建議用戶也不要經常將電量用到20％以下才充電，綜合專家及手機大廠說法，即是避免手機的極端使用，電量太低就充電、充飽就拔掉最能延長電池壽命。（編輯：張嘉哲）

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