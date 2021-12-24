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買菜超市最方便？傳統市場「3點」贏翻   網推：每天都去

▲買菜到超市最方便？網友列出傳統市場3優勢贏翻：「每天都去！」（示意圖／pixabay）
▲買菜到超市最方便？網友列出傳統市場3優勢贏翻：「每天都去！」（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 15:54:51

家庭主婦每天都煩惱於今日菜色怎麼煮，這時一個齊全又好逛的購買地點就顯得相當重要，過去一般人買菜直覺想到菜市場，可近年來超市愈開愈多，頗有要取代傳統市場的趨勢，但網友們列出三點市場被無法取代的原因，因其商品新鮮度、齊全度，及最重要的人情味，是超市怎麼樣都無法超越的。

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原PO於臉書社團《家常菜》中發文，詢問眾人要準備食材時，會比較習慣去傳統市場採買，還是傾向於近年來開遍地全台、據點較多的生鮮超市。

▲有網友遇到奇葩客人，但聽完隔壁魚攤的遭遇，讓他頓時覺得不算什麼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO詢問眾人喜歡去超市還是傳統市場採買食材。（示意圖／Pixabay）
部分網友認為傳統市場與超市各有優缺點，超市的特色為乾淨、衛生，帶孩子去的話會優先選擇「如果自己去，會去傳統市場。如果需要拎著兩個孩童一起去，就會去超市。」、「一次大量菜市場，少量或買民生必需品就全聯了」、「菜、海鮮會去傳統市場，肉會去超市，因為我家就在傳統市場裡面，我看過貓咪跟老鼠在吃肉」、「超市！乾淨衛生，逛的比較舒服！」。 

而眾人最推的仍是傳統市場，認為其東西新鮮、價格實惠，尤其能與商家面對面議價、聊天的人情味，是永遠無法被取代的「傳統市場人情味重，買越多送越多」、「傳統市場才有人情味！不懂怎麼煮都可以問老闆」、「傳統，食材多樣，價格便宜」、「早市很好逛，常常有特別的蔬果，青菜便宜又新鮮」、「傳統市場的肉，才不會腥，而且要買什麼不會缺東缺西」。（編輯：李惠婷）  

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