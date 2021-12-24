全台愛心串連！募9萬罐頭幫浪浪過聖誕　高度直逼十棟101

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魚中魚行銷部指出，自2010年來與各地方政府的動保單位積極合作，在門市設置認養小棧，讓消費者就近認養流浪動物，至今已成功為超過2000隻流浪貓狗找到新家；近年來，社會大眾十分關注流浪動物議題且憂心牠們難以溫飽；有鑑於此，魚中魚與台灣動物緊急救援小組聯合發起貓狗罐頭認捐活動，與大眾一起募集愛心做公益，為流浪動物盡一份心力。
這場寒冬募飼料救浪浪「聖誕募糧不斷愛」活動的受贈記者會今天下午在台中展開，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，這場募集活動在短短一個半月時間內，募集超過7000位民眾愛心，共捐贈近9萬罐、市價200萬元的貓狗罐頭，成果超乎想像；現場滿滿的罐頭，場面浩大，令人感動。
台灣動物緊急救援小組所救回的流浪狗「小狸」、「桃子」也由志工帶到記者會現場，代表受贈並訴說感謝。發言人倪京台說，全台各地有數十萬隻像小狸、桃子一樣獲救前無家可歸的流浪貓狗，每天過著有一餐沒一餐的日子；今天募集到的所有罐頭將會分批載運到全台超過140個私人弱勢貓狗收容園區，估計有2萬多隻毛孩子能溫飽過聖誕。
台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」運作已超過10年，至今捐出的貓狗飼料超過625萬公斤，逾新台幣2億元，幫助全台各地弱勢私人貓狗收容園區；近年來更投入改善貓狗園區的收容環境或進行災後急難救助，已完成10多個整建優化工程，花費超過1千萬元的修繕經費，成功改善毛孩子的生活環境與品質。（編輯：李惠婷）