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大貓咪無誤！母獅愛撒嬌　一見男子就要討抱抱：好想你

▲母獅「Sirga」與人類爸爸瓦倫丁感情很要好，只要看到他都要討抱抱！（圖／臉書帳號Sirga The Lioness）
▲母獅「Sirga」與人類爸爸瓦倫丁感情很要好，只要看到他都要討抱抱！（圖／臉書帳號Sirga The Lioness）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 17:53:25

動物都知道誰對牠們好！國外一名男子幾年前救援了一隻被母獅遺棄的小幼獅「Sirga」後，從那天起就擔任牠的保母，至今已經過了9年，一人一獅的感情仍舊非常甜蜜，而當Sirga每次看見這位「人類父親」出現時，總是給予熱情的擁抱，網友看了都忍不住表示：「好羨慕啊！」。

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▲瓦倫丁遇見Sirga時，牠只是一隻被母獅遺棄的小獅子，因此瓦倫丁擔起照顧牠的責任。（圖／臉書帳號Sirga The Lioness）
▲瓦倫丁遇見Sirga時，牠只是一隻被母獅遺棄的小獅子，因此瓦倫丁擔起照顧牠的責任。（圖／臉書帳號Sirga The Lioness）
原來這名「人類父親」是非洲環保主義者瓦倫丁Valentin Gruener，他在2012年遇見當時僅僅出生10天大的幼獅Sirga，發現牠被媽媽遺棄，而且又在生病，因此一間扛起照顧牠的責任，至今已過了9年，Sirga早已變成一隻溫馴的母獅，尤其每次當瓦倫丁打開圍欄的柵門時，Sirga就會興奮地跳到他身上抱抱又蹭蹭，儼然就像一隻只想跟把拔盡情撒嬌的大貓咪！

▲Sirga很喜歡向瓦倫丁撒嬌，在他面前牠就是一隻可愛溫柔的大貓咪。（圖／臉書帳號Sirga The Lioness）
▲Sirga很喜歡向瓦倫丁撒嬌，在他面前牠就是一隻可愛溫柔的大貓咪。（圖／臉書帳號Sirga The Lioness）
▲一人一獅總是伴著彼此。（圖／臉書帳號Sirga The Lioness）
▲一人一獅總是伴著彼此。（圖／臉書帳號Sirga The Lioness）
其實瓦倫丁與妻子莎拉Sara在非洲一起成立「Modisa Wildlife Project」環境保護組織，保護當地大約7500公頃的土地、居民以及野生動物，而Sirga就與他們住在一起。瓦倫丁表示：「我猜Sirga把我當成牠最好的朋友，儘管牠體型很大，但是牠總是對我溫柔友好，只是我是唯一一個能與牠這樣互動的人，對其他人來說還是具有危險性……」。

▲這天瓦倫丁準備打開圍欄柵門，Sirga已經走上前迎接。（圖／TikTok帳號sirgathelioness）
▲這天瓦倫丁準備打開圍欄柵門，Sirga已經走上前迎接。（圖／TikTok帳號sirgathelioness）
▲牠迫不及待跳到瓦倫丁身上！（圖／TikTok帳號sirgathelioness）
▲牠迫不及待跳到瓦倫丁身上！（圖／TikTok帳號sirgathelioness）
▲Sirga：把拔，好想你喔！（圖／TikTok帳號sirgathelioness）
▲Sirga：把拔，好想你喔！（圖／TikTok帳號sirgathelioness）
▲Sirga：偶最喜歡把拔惹！（圖／TikTok帳號sirgathelioness）
▲Sirga：偶最喜歡把拔惹！（圖／TikTok帳號sirgathelioness）
網友看了都忍不住表示：「根本就是大貓咪」、「我也好想抱抱看」、「看的出來牠真的很愛把拔」、「動物都知道誰對牠們好」、「撒嬌的模樣也太可愛了」、「別人家的大貓咪」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@sirgathelionessReply to @kainanisdivinestyle well, her hugs are quite hard on my back..but full of love nevertheless 😉 #catsoftiktok

♬ Mind Over Matter (Reprise) - Young the Giant

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