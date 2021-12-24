大貓咪無誤！母獅愛撒嬌 一見男子就要討抱抱：好想你
動物都知道誰對牠們好！國外一名男子幾年前救援了一隻被母獅遺棄的小幼獅「Sirga」後，從那天起就擔任牠的保母，至今已經過了9年，一人一獅的感情仍舊非常甜蜜，而當Sirga每次看見這位「人類父親」出現時，總是給予熱情的擁抱，網友看了都忍不住表示：「好羨慕啊！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 17:53:25
原來這名「人類父親」是非洲環保主義者瓦倫丁Valentin Gruener，他在2012年遇見當時僅僅出生10天大的幼獅Sirga，發現牠被媽媽遺棄，而且又在生病，因此一間扛起照顧牠的責任，至今已過了9年，Sirga早已變成一隻溫馴的母獅，尤其每次當瓦倫丁打開圍欄的柵門時，Sirga就會興奮地跳到他身上抱抱又蹭蹭，儼然就像一隻只想跟把拔盡情撒嬌的大貓咪！
其實瓦倫丁與妻子莎拉Sara在非洲一起成立「Modisa Wildlife Project」環境保護組織，保護當地大約7500公頃的土地、居民以及野生動物，而Sirga就與他們住在一起。瓦倫丁表示：「我猜Sirga把我當成牠最好的朋友，儘管牠體型很大，但是牠總是對我溫柔友好，只是我是唯一一個能與牠這樣互動的人，對其他人來說還是具有危險性……」。
網友看了都忍不住表示：「根本就是大貓咪」、「我也好想抱抱看」、「看的出來牠真的很愛把拔」、「動物都知道誰對牠們好」、「撒嬌的模樣也太可愛了」、「別人家的大貓咪」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）