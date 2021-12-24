鄰居家夜半擺紅蠟燭！男看見怕爆　「溫馨真相」曝光

世界上民族眾多，每個都擁有各自的生活習俗，種種繁複的儀式對他們來說習以為常，但在外人看來卻有些摸不著頭緒。就有名網友發現鄰居家門口竟點了一根紅色蠟燭，在半夜看到略顯恐怖，於是上網詢問此舉原因，有網友回覆這是源於香港的習俗，用做指引過世長者回家的路。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 19:02:15
原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，說明自己在夜半時分，看到鄰居家門口點了一根紅色蠟燭，稍微上網查詢後，這代表家中有長輩過世，但因家中有小朋友，鄰居家與自家門口只距離十幾個階梯，故詢問「想問看看要注意些什麼？」
眾人對門口點一根蠟燭的習俗不甚熟悉，「我南部這邊我是沒看過門口蠟燭的習俗，因為我本身也做過師公」、「過世通常不會用紅蠟燭，有些民俗收驚、驅邪，會點紅蠟燭。」、「如果怕孩子夜驚睡不好，可以求個平安符帶在身上，另外也可以洗抹草澡就沒事了」。
而一名網友則說明這儀式其實是香港的習俗，「『門口蠟燭』又稱為『長明燈』。粗身圓形蠟燭，外有透明高温膠包著，底部有鋁製圓托，用作給先人引路回家之用。使用期間，需用鐵桶盛載，放置於大門口外，蠟燭需一枝接著一枝延續點著，直至先人『上山』後才停用。」，此儀式的蠟燭又分有紅、白二色，紅色蠟燭為年滿六十及接近六十的先人使用，未過六十則用白色蠟燭。「做法也都不同，有些人用奶粉罐、也有油桶的、透明罩的，但應該都是一樣的有長者過世」。 （編輯：李惠婷）