同批蛋煮完竟有3顆皺巴巴！主婦揭成因 網大讚：長知識
雞蛋料理眾多，而最簡易的烹煮方式就是用熱水煮成水煮蛋，可這名網友明明用同一批蛋下水煮，可成品中卻有三顆蛋長得特別不一樣，全身起皺、顏色略黃，讓她懷疑是否品質有問題，其他內行主婦則跳出來解答，這3顆蛋會起皺得原因是被凍傷，不需太過擔心。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 20:40:20
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中發文，說明自己將同一盒蛋放進同一鍋，在瓦斯爐上小火慢煮30分鐘，冷卻後剝殼，大部分蛋都晶瑩白皙、相當漂亮，可其中3顆卻像大腦一般起皺，顏色也偏黃，讓她擔心這批蛋的品質，於是上網詢問「這安全嗎？」。
也有相關經驗的主婦們紛紛回覆，表示這是因為蛋在冰箱中被低溫凍傷，品質並無問題，不需太擔心「那三顆過度低溫冷藏，應該是太靠近出風口因此溫度過低，煮出來就會變成這樣」、「應該是有微結冰（蛋白冷凍）」、「生雞蛋凍傷後水煮就會這個樣子！」、「太靠近冷藏出風口，有結冰現象再煮就可能會這樣」。
其他人則搞笑回覆「這種蛋只有內行人才懂，是公的才會皺皺的」、「很明顯的這三顆蛋的蛋生很坎苛...」，也有網友提出能做成特色料理「可以煎成虎皮蛋」、「把它們弄碎做蛋沙拉」。 （編輯：李惠婷）