貓咪坐閘門監督！男子地鐵嗶卡慘被抓 網笑：沒先給罐罐
沒先上繳罐罐當然要受罰！土耳其一名男子日前搭乘地鐵時，目睹一段有趣的畫面，一隻貓咪端坐在閘門口的感應機上，似乎在監督來往的乘客有沒有乖乖刷卡，這時一名男子刷卡進站，沒想到接下來的發展讓大家都笑了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 21:37:14
住在伊斯坦堡的網友@bulut.osmann這天在地鐵站，看見一隻貓咪坐在閘門的刷卡機上，兩隻小手正巧踩著感應區塊，看著來來往往進出的乘客。這時有一名男子拿出卡片朝貓咪踩的地方「嗶卡」，沒想到貓咪竟然立刻伸手抓了他一下，男子先是驚訝地推縮收手，但是通過閘門後又忍不住回頭摸了摸貓咪。這時後方又有第二名男子拿著卡片先向貓咪的頭部作勢「感應」一下，而後方跟隨的第三人則是感應好卡片後也伸手摸了摸貓咪，彷彿大家都對站在那裏的貓咪覺得相當有趣！
影片分享在影音平台才兩個多星期，就已累積超過370萬人次觀看，許多網友都笑說：「哈哈哈！沒罐罐還想感應」、「每個過去的都摸貓耶」、「用頭感應就不會生氣」、「你必須先撫摸他，才能感應卡片，這是規則」、「被貓貓抓的男子好有愛，即使被牠抓也還是要摸」、「貓：要先摸摸」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）