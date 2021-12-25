從安卓跳槽iOS會習慣嗎？過來人揭「1痛點」：用到想摔機
以現在市售手機來說，一般劃分為兩種系統，一種是安卓（Android），一種是蘋果手機獨有的 iOS ，兩種系統截然不同，各自有擁護的群族。近日，就有網友討論「如果從安卓換到 iOS 陣痛期會很痛嗎？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 07:00:00
原 PO 指出「用安卓系統好幾年了啦，因為 iOS 系統看起來很潮，所以有點想跳 iOS ，但安卓操作體驗目前沒有覺得不滿的地方，還覺得很棒，這樣跳 iOS 的陣痛期會很痛嗎？有沒有真的換過系統的板友出來說法一下」。
貼文一出，吸引許多網友狂指兩系統最大差別「輸入法差超多，打到崩潰」、「注音初期一打就想摔手機」、「安卓跳 iOS +1 ，輸入法真的要習慣」、「輸入法很不習慣，第一次碰到瞬間失智」、「同樣時間打字 android 飛天了 ios 還在慢慢打」、「注音輸入被安卓屌打」、「主要是輸入法會需要比較多時間習慣」。
綜合網友意見，多數人認為兩者「輸入法」是差距最多的地方，但也不少人認為「系統就不同，本來就要習慣啊」、「安卓跳蘋果無痛升級，用超爽」、「三天我就習慣了」、「還好啦，除了 LINE 對話記錄以外，其他都很不賴」、「無痛，會回不去」、「回不去 +1 ，蘋果就是好用」。（編輯：張嘉哲）