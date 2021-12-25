2021最強台劇是？《華燈初上》僅排第六 冠軍是「這部」
2021年只剩下最後幾天就結束啦！盤點今年台灣經典優質戲劇，有許多都掀起巨大話題，包括年中的火神的眼淚、近期熱播討論度超高的《華燈初上》等等，那麼究竟哪一部才是今年最強台劇呢？根據豆瓣台灣電視劇排行榜的評分標準，超過8分評價的一共有6部，第一名由突破9分的《俗女養成記2》奪下。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 09:44:07
根據豆瓣台灣電視劇的評分顯示，今年超過8分評價的一共有6部，包括最近話題十足的《華燈初上》，由林心如、楊祐寧、楊謹華所主演，以8.1分拿下排行第6；周渝民出演的《逆局》則排在第5；同志短篇愛情劇《第一次遇見花香的那刻》以8.6分拿下第4。
第三名則是由在本屆金鐘獎最大贏家《天橋上的魔術師》拿下，評分8.7分；而以消防隊員寫實的故事為背景的《火神的眼淚》，則拿下9.1高分排在第2；至於冠軍，就是已經拍攝第二季的《俗女養成記2》，以9.3分拿下今年台劇第一名。
《俗女養成記2》講述即將邁入40歲的主角陳嘉玲沒車、沒房、沒老公小孩，還丟了工作，加入失敗組行列，一路走來跌跌撞撞，返鄉過生活的她，決定成為一個名副其實的「俗女」，而第一季《俗女養成記》也在去年第55屆金鐘獎獲得三個獎項，明年金鐘獎是否再獲獎，讓觀眾也相當期待。（編輯：張嘉哲）