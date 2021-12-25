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醫揭「8個GG冷知識」！台男僅1%稀有種　包皮神功能曝光

▲常常與自己的生殖器相處的男人們，你們可還真不一定了解它！（示意圖/pixabay）
▲常常與自己的生殖器相處的男人們，你們可還真不一定了解它！（示意圖/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 10:31:27

常常與自己的生殖器相處的男人們，你們可還真不一定了解它！三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻日前逗趣的在臉書發文表示「各位男生朋友，GG雖然長在自己身上，但相信我，你真的沒那麼懂GG！」並且透露8個有關男性生殖器的冷知識，其中包含台灣男性平均長度以及包皮的作用等等，引發網友熱議。

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一、GG沒有骨頭

在所有的靈長類動物中，只有人類的GG裡沒有骨頭，像是黑猩猩、大猩猩，都有陰莖骨來保持其硬度。

二、右彎最稀有

根據台灣男性學醫學會調查，台灣男生全硬時由上往下看，呈一直線的佔89%，左彎的有10%，右彎是超稀有種1%。

三、包皮是最好的燒燙傷復原材料

包皮耐磨、有彈性、延展性好，一片小小的包皮，可以幫助成年人恢復「整個大腿」的皮膚。

四、34度是睪丸最舒服的溫度

所以天氣太冷蛋蛋會變小，來減少散熱；而泡溫泉或穿太悶的褲子，蛋蛋就會大放鬆來散熱，也會因為太熱導致精子活動力降低。

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▲泌尿科醫師高銘鴻揭露8個GG冷知識，引發網友討論。（圖/高銘鴻醫師粉專）
五、日本男跟狂歡節

已經有幾百年歷史的日本傳統節日，大家會把GG的玩具戴在身上變裝，或吃下雕刻GG形狀的食物（例如：冰棒、蘿蔔），用來祈福健康、婚姻和性生活美滿。

六、台灣男生平均長度

台灣男生根據統計，平均約為10.78CM；而世界第一名是厄瓜多，平均為17.61CM。

七、世界最長GG紀錄

目前的紀錄保持人是墨西哥人「卡布瑞拉」，擁有48CM，因為太大沒有功能，領有殘障手冊，所以太大不好，好用最重要！

八、GG王者是牠

據說藍鯨是現在已知GG最大的動物，勃起後335CM的GG比我們都還要高！（編輯：張嘉哲）

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