醫揭「8個GG冷知識」！台男僅1%稀有種　包皮神功能曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
在所有的靈長類動物中，只有人類的GG裡沒有骨頭，像是黑猩猩、大猩猩，都有陰莖骨來保持其硬度。
二、右彎最稀有
根據台灣男性學醫學會調查，台灣男生全硬時由上往下看，呈一直線的佔89%，左彎的有10%，右彎是超稀有種1%。
三、包皮是最好的燒燙傷復原材料
包皮耐磨、有彈性、延展性好，一片小小的包皮，可以幫助成年人恢復「整個大腿」的皮膚。
四、34度是睪丸最舒服的溫度
所以天氣太冷蛋蛋會變小，來減少散熱；而泡溫泉或穿太悶的褲子，蛋蛋就會大放鬆來散熱，也會因為太熱導致精子活動力降低。
五、日本男跟狂歡節
已經有幾百年歷史的日本傳統節日，大家會把GG的玩具戴在身上變裝，或吃下雕刻GG形狀的食物（例如：冰棒、蘿蔔），用來祈福健康、婚姻和性生活美滿。
六、台灣男生平均長度
台灣男生根據統計，平均約為10.78CM；而世界第一名是厄瓜多，平均為17.61CM。
七、世界最長GG紀錄
目前的紀錄保持人是墨西哥人「卡布瑞拉」，擁有48CM，因為太大沒有功能，領有殘障手冊，所以太大不好，好用最重要！
八、GG王者是牠
據說藍鯨是現在已知GG最大的動物，勃起後335CM的GG比我們都還要高！（編輯：張嘉哲）