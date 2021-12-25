女搭高鐵崩潰大哭！服務員秒遞茶「跪地擦淚」 全場讚翻
許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」，對此，就有一名男網友24日從新竹搭高鐵南下時，遇見一名婦人入座後就開始哭，而列出長與服務員見狀後，隨即在旁安撫，還拿著紙巾替她擦淚，還好婦人最後露出笑容，也讓他十分感動。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 10:46:16
該名男網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文，表示24日上午9點，他乘坐高鐵從新竹南下雲林，豈料停靠苗栗站時，來了一位年約70歲的婦人，一上車情緒就不太穩，邊流淚邊自言自語，而一旁的列車長、服務人員見狀後，就立即過來座位安撫她、拿紙巾替她擦眼淚，還倒茶給她平息心情。
還好在列車長及服務人員的細心安撫下，婦人沒過多久就重拾笑容，讓原PO相當感動，也拍下當時的畫面，「真心覺得這班車的服務人員及列車長要給個大讚賞，高鐵服務真的很優質」，而根據《三立新聞網》報導指出，原PO表示，當時婦人在座位上有哭喊「拜託救救我爸爸」，猜測應是家中發生問題，才會導致她情緒不穩。
貼文一出，掀起熱議，「好溫暖，很棒的高鐵人員」、「好溫暖，看了我也想哭」、「人間需要多一點善良」、「謝謝你們的貼心和熱情，人間天使」、「辛苦了！超暖心」、「溫馨的畫面，服務人員辛苦了」、「社會還是有愛的啊」、「謝謝好心的高鐵員工」、「這樣的社會氣氛真的好棒」。（編輯：郭佩蓉）