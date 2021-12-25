蕾神之鎚一敲落地！網問：王力宏有多可惜 影片挖出全愣
王力宏遭到前妻李靚蕾毀滅式爆料，包括其約砲、召妓等內幕全部都被抖出，愛家的形象一夜全部崩塌，不過也因為該起風波，讓王力宏的音樂才華被看見，不僅在李靚蕾發出最後聲明表示事件落幕後，大陸網友逆風求王力宏上春晚唱歌，台灣網友也討論「王力宏到底有多可惜」，翻出昔日王力宏現場演出的影片，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 11:56:09
原PO在「Dcard」貼文指出「在他跟李靚蕾爆出這些事情前，根本沒仔細聽過王力宏唱過現場，剛剛看影片簡直驚為天人......當時他43歲還有這種嗓音，指搭配一把木吉他，就能貫穿整個森林公園，只能說真的是萬中選一的才子，及各種天賦幸運於一身，真的可惜了！」
只見貼出的影片，是王力宏在2019年2月18日所發布，地點位於台北大安森林公園演唱的片段，演唱Lady Gaga、Bradley Cooper的《Shallow》，清澈的嗓音，以及鏗鏘有力的高音，完美演出讓現場的觀眾聽得如癡如醉。
影片曝光後，不少網友紛紛留言「真的有夠可惜.....這歌聲超絕」、「高音好好聽啊....真的可惜」、「雖然私事不能認同，但王力宏的音樂才能真的兩碼子事」、「有高音、自彈自唱又作詞作曲，又有臉蛋，卻敗在一個婚姻的合約關係」、「還是很喜歡王力宏的音樂....撇開私事不談論，他的音樂真的很撫慰人心」、「他唱功創作歌手中最強，金曲獎最佳男歌手入圍最多次就是王力宏跟陳奕迅」。（編輯：張嘉哲）