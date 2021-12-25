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誰是最狂YouTuber？網秒喊「他」用生命拍片：全台第一人

▲有網友分享台灣最狂Youtuber，甚至大讚「應該是全台第一人」而掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友分享台灣最狂Youtuber，甚至大讚「應該是全台第一人」而掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 12:14:13

台灣YouTuber近年來如雨後春筍般冒出，而影片類型也越來越多元，包括美妝、電玩、開箱、旅遊等題材。不過，就有網友分享心目中最狂、最厲害的台灣網紅，甚至大讚「應該是第一人！」而引起眾多鄉民討論。

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原PO於PTT八卦板上指出，YouTuber「谷阿莫」曾花費五萬買了300多顆氣球，想挑戰電影中的飛天戲碼，雖然結果失敗，但仍下定決心繼續挑戰。谷阿莫的影片讓他敬佩不已，便讓他好奇詢問「台灣Youtuber比起其他的都是一堆談話型、廢片型，搞這種大實驗的應該是第一人，谷阿莫算是台灣最屌的youtuber了嗎」。

▲谷阿莫近年來轉型推出電影實驗系列影片。（圖／翻攝谷阿莫IG）
▲谷阿莫近年來轉型推出電影實驗系列影片。（圖／翻攝谷阿莫IG）
問題一出，就引來不少網友認同留言，「轉型之後真的respect」、「超屌，但好危險喔！用生命在做」、「車子掉進海裡那集真的是用生命在做」、「蠻厲害的」、「轉型成功」、「實驗都蠻認真的」。

據了解，台灣YouTuber谷阿莫，至今頻道已有198萬人訂閱，其主要以快速講解電影劇情，並穿插自身詼諧評論而聞名。近年來他還開設新頻道，推出如電影實驗、VLOG等系列影片，再度吸引粉絲注意。（編輯：陳雅雲）

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