海底撈NO.1不是火鍋？內行抖「這3樣」：已是公開的秘密
知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，近幾年來台發展之後也非常順利，全台分店一間開過一間，而每到用餐時間總是滿滿人潮，不過卻也經常掀起CP值不夠高的話題。就有網友討論「海底撈為何在台灣能生存？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 12:22:16
原PO在PTT貼文指出「每次去某百貨公司經過海底撈，真的是一堆人人山人海，之前去台北分店也是人山人海超恐怖，為啥海底撈在台灣做得起來阿？之前一堆來台灣開的中國麻辣鍋存活下來真的沒幾家，反而海底撈分店還一堆，生存關鍵是什麼?」
貼文一出，網友紛紛回應「服務超好.....變臉表演跟做指甲，台灣人就愛花樣」、「變臉表演、做指甲跟服務很好不是已經是公開的秘密了嗎？他們的火鍋就真的中間值啊」、「服務比台灣的店好，整個複製台灣服務業精神並且超越」、「服務全品牌第一吧，而且還有變臉、做指甲，別間都沒有」、「海底撈服務品質都有一定水準，只不過價格真的偏高」、「我女友還真的因為要做指甲去吃海底撈.....」。
綜合網友意見，多數人認為若與線上其他品牌火鍋相比，海底撈雖不難吃但也不到特別驚艷，不過超頂級的服務態度以及擁有變臉表演以及做指甲的部分，風格獨樹一格，因此在台灣火鍋市場能夠吸收到不同的客源。（編輯：張嘉哲）