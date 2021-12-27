吐司風潮夯！吳寶春挺烘焙新作進內湖 麵包牆成打卡熱點
生吐司炫風在台灣熱潮不斷，日本名店紛紛來台開店，本土品牌也不斷創新迎戰。Lilian’s Bakery力尹吐司專賣店插旗內湖，邀來知名烘焙大師吳寶春站台開幕。厚實鬆軟的吐司口味多元新鮮，懸掛成彩色麵包牆搭配嶄新藝術櫥窗，相當引人注目，預料將成熱門打卡景點。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-27 11:15:34
有別於一般市售產品，Lilian’s Bakery獨家研發特調吐司，以濕潤、柔嫩而不乾燥的口感顛覆印象，吃起來像極了生吐司，而業者謙虛表示，「初衷僅僅是想做台灣人愛吃的吐司」，沒有特別跟風熱潮。
以台灣人喜愛的道地口味為出發點，創新搭配出焙茶、芝麻、地瓜、蔓越莓核桃、南瓜乳酪、芋頭肉脯等15種特調口味，沒有過去台式麵包易有的油膩重口味毛病，鮮奶質樸原味、焙茶淡雅沁香，芋頭的綿密和肉鬆竟意外搭調，夾在吐司中吃起來清淡鹹甜頗為驚喜。
說Lilian’s Bakery力尹吐司專賣店是烘焙新作倒也不那麼貼切，事實上，該品牌創辦人為全台第一家鳳梨酥生產製造工廠，萬通食品公司的二代接班人許金諺，為了心愛的女兒，帶領專業烘焙師團隊打造。
業者表示：「當初創立Lilian’s品牌，正是希望每個售出的麵包糕點，都像是自己對待女兒的心意，希望帶給她最飽滿、健康、安心」，別於市售動輒一條、半條的大包裝，Lilian’s Bakery採兩片一包的特殊形式，方便攜帶快速分食。口味眾多的吐司掛滿店內白牆，美味風景成為開幕拍照指標。
Lilian’s Bakery更與國內三能食品烘焙器具、嵐嶺藝術工作室聯手打造的吐司造型裝置藝術，由烘焙工具組成溫暖橘紅色的吐司模型櫥窗，趣味橫生。12/27～12/29營運期間，消費可享第二件五折優惠。