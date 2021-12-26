苗栗以北8縣市低溫特報！北北基宜防大雨 入夜溫度更低
今（26）早合歡山飄雪，讓不少民眾大感興奮，氣象局表示，受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，目前針對8縣市發布低溫特報，另外北北基宜，也發布豪大雨特報。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 11:23:19
氣象局預測，今天到明（27）日金門縣局部地區有10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請民眾注意。
針對降雨地區，氣象局指出，今天台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北市（南港區）、新北市（山區及汐止區）及宜蘭地區則有機會發生局部大雨。
氣象局說，在冷氣團及華南雲雨區東移影響下，今天天氣偏濕偏冷，由於北臺灣感受最為明顯，桃園以北及宜蘭仍是容易下雨的地方，尤其基隆北海岸、東北部及大臺北山區雨勢明顯有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫雨。
氣象局說，北臺灣高溫僅14度左右，中部及臺南、花東地區也只有18到21度，高屏則約23度，預計今天入夜後溫度會更低，中部以北及東北部地區僅12、13度，其他地區也只有14、15度。（編輯：孫唯容）