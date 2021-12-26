鍋貼煎餃有差嗎？除形狀「這2處」也大不同 網讚長知識
日式煎餃和鍋貼是許多人的最愛，可相似的內容物使大家無法分清兩者的區別，就有網友詢問除了外形稍有不同，這兩道美食究竟有何差別，貼文發出後引來眾人議論，而據Youtube楊桃美食網所述，其實煎餃和鍋貼除了外觀，捏合外皮的方式及如何煎煮都大有不同。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 11:43:37
原PO於PTT上發文，認為煎餃和鍋貼的料理方式及內餡都差不多，明顯只有形狀略有差異，所以好奇為何明明是一樣的東西，卻要取兩個不同的名子，故上網詢問「鍋貼和煎餃要怎麼分？」
網友們紛紛回應「外型一看就差很多了好嗎，兄弟」、「長得像水餃的就是煎餃」、「看你怎麼料理的，就水餃吃不完隔餐油煎」、「跟鍋底受熱面積不同，煎餃上面只蒸」、「我想煎餃的誕生，大概就是老人家惜福的智慧，想說沒吃完隔餐水餃的再利用」。
據Youtube楊桃美食網所述，除了明顯的外觀差異，還有以下兩個不同：
一、外皮捏合方式：煎餃需折出半月型花邊；鍋貼則是直接將外皮捏緊，而後將兩端封口壓成三角形。
二、煎法：先撒油，煎餃是用清水覆蓋1/4後，大火煎至水滾轉中火；鍋貼則需調製粉水，覆蓋1/3處煎，成品口感會較煎餃酥脆。（編輯：李惠婷）