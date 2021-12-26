2016霸王寒流凍翻台灣！網憶當年好懷念：考學測手狂抖
因為受到冷氣團及華南雲雨區東移的影響，近日各地都偏濕偏冷，北台灣感受最為明顯。就有網友回憶起2016年的霸王級寒流，當年1月23日至25日連日創新低溫，台灣北部甚至多個低海拔山區都降下白雪，對於位在副熱帶與熱帶之間的台灣，實屬相當珍貴的景象，故詢問眾人是否懷念當年，而許多網友紛紛跳出來附和，那天冷到「考學測手都在發抖」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 14:51:25
原PO於PTT上發文，說明2016年冬天是台灣近十幾年最冷的一個，那時「腳踩在地板五分鐘就快凍傷，然後有一點高度的地方都在下雪，全台都陷入瘋狂的幸福裡」令他印象非常深刻，可之後的冬天溫度節節上升，今年最冷不過也13度，故詢問「有人也很懷念2016的霸王寒流冬天嗎？」
眾人的回憶都被這則文章勾回，開始分享那年奇特的所見所聞「那一年看到台北0度我還以為app當機」、「2016年那波很多低海拔的山區都下雪了」、「華梵大學、關刀山全都下雪」、「那年還有新聞說會是暖冬，結果冷到爆」、「那是我唯一一次看見車子儀表板亮結霜燈」，不少人相當懷念那年的景致「還蠻懷念的，那時候在中和央圖念書，出來吃飯還下霰」、「超懷念，是我人生第一次追雪，想到還很興奮」。
可當年的學測生卻對2016的冬天充滿怨言，許多人表示自己的考試結果被大受影響「怎麼可能懷念！考學測手在發抖」、「考學測+1手凍到寫字痛苦」、「學測考到發燒，直接指考！」、「考學測快冷死，害我考爆重考一年」。（編輯：李惠婷）