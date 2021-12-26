好溫暖！哈士奇身蓋「2條貓被被」 網羨：可以加入嗎？
這樣蓋一定不會冷！日本一名飼主家裡養了三隻毛小孩，分別是哈士奇大狗狗「Yuki」、橘貓「Ren」以及日前才收編的虎斑貓「Chibi」，牠們的感情相當好，尤其Yuki經常身兼貓弟弟們的保母以及大玩具，因此飼主經常在網路分享牠們的有愛生活日常。這天飼主撞見Yuki一臉懶洋洋地躺在床上，但是往上一看忍不住笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 12:01:57
最近因為氣溫變低，飼主家的三隻毛小孩經常窩在一起彼此取暖，而身為雪橇犬之一的哈士奇Yuki雖然不怕低溫，卻常常淪為兩隻貓弟弟的「行動暖暖包」。這天飼主走進房間，看見Yuki懶懶地躺在床上，但是Ren卻騎在牠身上緊抱著牠的脖子，而小弟Chibi則是抱在Ren身上替牠舔毛，畫面看起來就像Yuki蓋著兩張「天然毛被被」，相當有趣！
影片才分享短短一星期就迅速累積超過121萬人次觀看，許多網友看了都忍不住笑說：「真是太療癒了」、「好想加入牠們」、「看起來好溫暖啊」、「這疊疊樂太可愛了」、「感覺有點重，但很暖和」。
飼主也表示貓小弟Chibi從小就喜歡跟Yuki與Ren窩在一起，牠還特別喜歡幫狗大姊與貓二哥舔毛，完全就是個小小管家，也很開心三隻毛小孩可以如此和睦相處，如果大家喜歡牠們不妨去追蹤一下，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）