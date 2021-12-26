彰化超多有錢人？他逛「豪宅古蹟」被震撼 眾揭歷史淵源
台灣各個縣市都有不同的特色以及景點，近期就有民眾前往彰化觀光，結果看了不少到古蹟相當豪華，好奇問「彰化以前超多有錢人？」貼文曝光後立刻掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 16:57:36
原PO在論壇PTT上發文提到「上週末去彰化玩，某個學建築的朋友規劃行程，去了益源古厝、成美文化園、鹿港民俗文化館等，幾乎就是百年前的豪宅總展覽，看看古老的有錢人是住什麼房子怎麼生活，請問為啥彰化以前會有那麼多有錢人啊？不是應該出在台南那種古早的大城市嗎？」
貼文曝光後立刻有不少在地人回應「彰化銀行以前可是很威的」、「最近回家，發現特斯拉多很多」、「台中、彰化一帶的平原很早就是台灣穀倉，容易資本積累」、「有錢人一堆彰化出身的 不要小看彰化實力」、「一府二鹿，就是彰化鹿港啊」、「明末至清中葉，離福建最短距大通商港，鹿港周邊都發達區域吧，明治才因地緣轉到台北」。
不過也有網友感慨，「平平都彰化人，有錢人這麼多，偏偏自己不是有錢的那個」、「非常多傳產家裡開公司，員工領低薪的」、「現在也很多，中小型傳產多，一年賺千萬起跳無敵多，農地工廠沒什麼建築成本」、「以前彰化大勝台中，現在就不說了」。（編輯：潘毅）