電商生鮮年菜熱銷榜！「這泡菜」衝第二 打趴牛排、干貝
農曆春節將近，網購生鮮年菜早鳥商機噴發，12月至今生鮮年菜買氣年增逾五成。電商業者公布「生鮮年菜熱銷榜」，冠軍由「優鮮配」嚴選中段厚切鮭魚獲得，近期熱銷上萬片的「協發行」泡菜排緊追在後，年節桌上必備米其林星級牛排、北海道頂級干貝、秘製德國豬腳、野生烏魚子等也榜上有名。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-27 07:30:00
年節圍爐是國人重要習俗，消費者大多都會提前籌備年菜。根據線上零售業者momo生鮮年菜熱銷榜，人氣冠軍由「優鮮配」嚴選中段厚切鮭魚獲得，大西洋清澈海水培育出的魚肉鮮嫩肥美，且鮭魚富含豐富營養價值，獲老饕美味標章認證，色香味俱全年菜桌上不可少；而亞軍百萬部落客美食千千大力推薦的「協發行」泡菜緊追在後，台式、韓式、胡麻等多種口味一應俱全，；第三名由米其林星級品質的「漢克嚴選」米其林星級雪花沙朗牛排獲得，科學化飼養全程品管嚴格把控，兼具美味及營養。
根據排行榜，第四名則是年節送禮自用皆合適的「鮮綠生活」北海道頂級4S生干貝禮盒，而圍爐桌上不可少的「王品集團」嚴選特大秘製德國豬腳獲得第五名；第六名至第十名依序為年節必吃「優鮮配」嚴選口湖頭等獎野生烏魚子、美味一次享「氣冷雞」雞肉澎派組、巨大尺寸上桌最豪氣的「鮮綠生活」台南老饕XXL去刺虱目魚肚、在家就可享有名店美味大餐的「王品集團」嚴選全牛套組，以及市面超罕見大尺寸「鮮綠生活」無毒巨無霸白蝦皇。
為滿足各式生鮮年菜置辦需求，年底前momo也舉辦「年終美食大賞」，生鮮5折起活動動員中，除精選水產海鮮、嚴選肉品、冷凍即食祭出優惠，還有智利空運櫻桃、日本青森蘋果等多項美食。