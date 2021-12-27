COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

8縣市低溫特報！最冷10.6度　明回暖「跨年全台再急凍」

▲中央氣象局指出，今（27）日針對8縣市發布低溫特報，金門縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。（示意圖／Nownews資料照）
▲中央氣象局指出，今（27）日針對8縣市發布低溫特報，金門縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。（示意圖／Nownews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-12-27 06:24:14

中央氣象局指出，今（27）日針對8縣市發布低溫特報，金門縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率；受到華南雲雨區及東北風影響，目前氣象局也針對台北、新北、基隆、宜蘭發布大雨特報，

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日4：50紅外線色調強化雲圖顯示，中高層雲持續從南海移入，遮蔽低層的雲街；5時雷達回波合成圖顯示，東側海面上有「雲街」的回波，西側大片弱回波移入。

吳德榮說，今晨截至4：53本島平地最低氣溫為北部(新竹湖口鄉)的10.6度；其他各地區平地最低氣溫：中部(台中大甲區)11.0度，南部(台南六甲區)12.7度，東部(宜蘭三星、五結鄉)11.7度，台北市(南港區)也降至11.1度。

吳德榮表示，最新(26日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至明（28日）晨仍受強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨，各地因中高雲移入，雲量多、山區有零星飄雨的機率；氣溫仍然偏低，注意添衣保暖。3000公尺(合歡、雪山、玉山…)以上高山，仍有飄雪機率。

今日各地區氣溫：北部11至17度，中部11至21度，南部13至23度，東部12至22度。明日白天至週三(29日)冷空氣減弱、氣溫回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週三下半天起東北季風逐漸增強，北、東轉有局部雨，氣溫漸降。週四（30日）至週六（元旦）另一波強度較弱，水氣較少的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響很小，西晴東偶雨；跨年(31日)夜及元旦晨，氣溫偏低(各地的平地最低氣溫約在13至15度)，天氣仍偏冷，戶外活動、應注意保暖。

元旦白天起至下週(2)日仍受東北季風影響，氣溫小幅回升、北台仍偏涼，為西晴東偶雨的天氣。模式期末的模擬，仍在調整中，應持續觀察更新的資料。（編輯：孫唯容）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀