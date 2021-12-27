8縣市低溫特報！最冷10.6度　明回暖「跨年全台再急凍」

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吳德榮說，今晨截至4：53本島平地最低氣溫為北部(新竹湖口鄉)的10.6度；其他各地區平地最低氣溫：中部(台中大甲區)11.0度，南部(台南六甲區)12.7度，東部(宜蘭三星、五結鄉)11.7度，台北市(南港區)也降至11.1度。
吳德榮表示，最新(26日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至明（28日）晨仍受強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨，各地因中高雲移入，雲量多、山區有零星飄雨的機率；氣溫仍然偏低，注意添衣保暖。3000公尺(合歡、雪山、玉山…)以上高山，仍有飄雪機率。
今日各地區氣溫：北部11至17度，中部11至21度，南部13至23度，東部12至22度。明日白天至週三(29日)冷空氣減弱、氣溫回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部雨。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週三下半天起東北季風逐漸增強，北、東轉有局部雨，氣溫漸降。週四（30日）至週六（元旦）另一波強度較弱，水氣較少的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響很小，西晴東偶雨；跨年(31日)夜及元旦晨，氣溫偏低(各地的平地最低氣溫約在13至15度)，天氣仍偏冷，戶外活動、應注意保暖。
元旦白天起至下週(2)日仍受東北季風影響，氣溫小幅回升、北台仍偏涼，為西晴東偶雨的天氣。模式期末的模擬，仍在調整中，應持續觀察更新的資料。（編輯：孫唯容）