為何台灣人超愛吃buffet？內行人抖「關鍵」：其實很划算

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貼文一出，掀起熱議，「就是窮才喜歡花一次錢吃更多的東西」、「貪小便宜，end」、「摳門個性啊」、「台灣人貪小便宜啊」、「窮人的娛樂...」、「吃的是種自由舒服的愉悅感」、「人窮心也窮，貪小便宜又想要高品質」、「其實吃得飽比一些單點便宜，東西也不差到哪」、「什麼菜系品種都有，老少咸宜」、「比超市便宜多了」。
其中，也有一名網友專業回文，表示「控制預算啊，逢年過節吃好料其實吃到飽是相對划算的」，他說，吃粗飽找五百以下，吃cp值找五百到一千之間，吃食材好一點的就一千以上，但不管怎麼吃，兩個人就兩三千打死，而且甜點冰品一次滿足，整個晚上吃的就花這一筆。
但如果去高檔一點的日料、牛排或是海產店，雖然可能食材又更高一階，但花費真的是無底洞，尤其是日料店，兩個人去吃結個五千塊可能還只有八分飽，出去還要想再買個甜點之類的。
如果跟自己開伙相比，吃到飽更是划算許多，自己烤肉過就知道，要吃到差不多水準的海鮮跟肉片，對比八百左右的吃到飽，自己要吃到盡興差不多要買到一千二以上，那種吃粗飽的不到五百的吃到飽反而最不划算，因為食材通常很差，冰品也是最低階的，口味更是一言難盡，與其吃那種399的吃到飽，還不如買兩個雞腿便當+一碗豆花還吃比較盡興。（編輯：郭佩蓉）