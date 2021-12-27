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為何台灣人超愛吃buffet？內行人抖「關鍵」：其實很划算

▲有網友好奇「為何台灣吃到飽如次盛行」，貼文一出，也有內行人抖關鍵，直呼「其實很划算」。（示意圖／取自Shutterstock）
▲有網友好奇「為何台灣吃到飽如次盛行」，貼文一出，也有內行人抖關鍵，直呼「其實很划算」。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-12-27 07:13:18

許多台灣人喜歡和家人朋友相約到buffet吃到飽餐廳，除了享受一同歡聚的時光以外，也能同時享用到各式各樣的高級料理；不過，就有網友好奇「為何台灣吃到飽如次盛行」，貼文一出，也有內行人抖關鍵，直呼「其實很划算」。

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該名網友在PTT以「為什麼臺灣吃到飽那麼盛行？」為題發文，表示最近天氣好冷，很適合吃火鍋、燒烤，他也發現，吃到飽的店家總是高朋滿座。可是撇除店家批發進來的成本比較低，大部分人吃的量，都不到自己買的價錢，「尤其大家不是都在抗議低薪，那不是應該避免去吃吃到飽嗎？為什麼要打自己的臉？有掛嗎」？

貼文一出，掀起熱議，「就是窮才喜歡花一次錢吃更多的東西」、「貪小便宜，end」、「摳門個性啊」、「台灣人貪小便宜啊」、「窮人的娛樂...」、「吃的是種自由舒服的愉悅感」、「人窮心也窮，貪小便宜又想要高品質」、「其實吃得飽比一些單點便宜，東西也不差到哪」、「什麼菜系品種都有，老少咸宜」、「比超市便宜多了」。

▲有網友好奇「為何台灣吃到飽如次盛行」，貼文一出，也有內行人抖關鍵，直呼「其實很划算」。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇「為何台灣吃到飽如次盛行」，貼文一出，也有內行人抖關鍵，直呼「其實很划算」。（示意圖／取自unsplash）
其中，也有一名網友專業回文，表示「控制預算啊，逢年過節吃好料其實吃到飽是相對划算的」，他說，吃粗飽找五百以下，吃cp值找五百到一千之間，吃食材好一點的就一千以上，但不管怎麼吃，兩個人就兩三千打死，而且甜點冰品一次滿足，整個晚上吃的就花這一筆。

但如果去高檔一點的日料、牛排或是海產店，雖然可能食材又更高一階，但花費真的是無底洞，尤其是日料店，兩個人去吃結個五千塊可能還只有八分飽，出去還要想再買個甜點之類的。

如果跟自己開伙相比，吃到飽更是划算許多，自己烤肉過就知道，要吃到差不多水準的海鮮跟肉片，對比八百左右的吃到飽，自己要吃到盡興差不多要買到一千二以上，那種吃粗飽的不到五百的吃到飽反而最不划算，因為食材通常很差，冰品也是最低階的，口味更是一言難盡，與其吃那種399的吃到飽，還不如買兩個雞腿便當+一碗豆花還吃比較盡興。（編輯：郭佩蓉）

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