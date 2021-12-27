NIKE這鞋款「爆紅十年」依然難買！內行抖2原因：不意外
說到運動品牌，許多人一定會聯想到美國知名品牌NIKE，對此，就有網友表示，最近去專櫃詢問NIKE的Air Force 1，豈料超難買，讓他超困惑「不是十年前就流行了」，貼文一出，也有內行人表示「其實不意外」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 07:37:38
該名網友在PTT以「Nike Air Force 1怎麼還是那麼難買==?」為題發文，表示他最近想買NIKE的全白Air Force 1，豈料去專櫃詢問，低筒的早已賣光，就連高筒的也快沒貨了。
想買鞋子卻買不到，也讓原PO超驚訝，不禁在文末發問「這不是十年前就流行的東西，怎麼現在還是這麼難買啦，有沒有八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「網路上很好買吧」、「你要不要去大間一點的百貨看看，我看每家專櫃幾乎都有啊」、「不要吐到我的air force，剩下不甘我的事」、「沒有吧還是很多貨啊」、「白force還在流行？」。
其中，也有內行人表示，買不到其實也不意外，「潮流都是循環啊，dunk之前也沒人要，現在炒價炒到翻倍了」，另外，也有網友說，應該是尺寸不齊「 主要感覺尺碼都比較不全吧」。
不過，也有網友認為，「路上一堆人在穿到底哪裡好看，撞鞋大會是不是」、「我覺得全白色很醜」、「磚頭，超難穿」、「白force價格有夠硬」。（編輯：郭佩蓉）