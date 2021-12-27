劈腿習慣不改！狗仔爆大咖男星偷吃ing 「這4人」遭點名
王力宏日前遭到前妻李靚蕾毀滅式爆料，愛家好男人的形象一夜崩塌，而演藝圈男星往往被爆出偷吃、劈腿之後，總是大動作發聲明、召開記者會道歉，時隔多年有些人復出，也有人淡出銀光幕前。但沒想到，資深前狗仔葛斯齊最近上節目卻爆料，有位大咖男星偷吃習慣不改，目前還正偷吃ing，引發現場來賓驚呼。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 07:41:19
葛斯齊日前上節目《娛樂我最威》談論藝人劈腿、偷吃的相關醜聞，節目背板中也秀出近幾年爆出醜聞的男藝人，包括2015年的陶喆、2019年的許志安、2020年的羅志祥到今年的吳亦凡以及王力宏等等，而主持人也好奇問「這些爆出桃色糾紛的男星，是否都會真的記取教訓？」沒想到葛斯齊卻語出驚人表示「一時之間很難改掉這種習性，頂多就是能控制」。
葛斯齊接著說「上述被背板點名的這些人，仍然有人一犯再犯，正在犯！就是這四個人其中一個」，一席話讓主持人相當驚訝；至於正在犯的男星到底是誰，葛斯齊語帶保留不願多談。對於王力宏未來發展，葛斯齊坦言「因為王力宏音樂才華洋溢，還是不排除未來有機會可以救回演藝事業」。
事實上，從王力宏事件爆發之後，葛斯齊就多次上節目爆料演藝圈黑幕，包括還有比王力宏更渣的男星尚未爆出，以及日前也爆業界傳出有對銀幕夫妻表面很甜蜜、狂曬恩愛，但兩人婚姻卻面臨瓶頸、岌岌可危，點出這位已婚的男神早在婚前就愛玩多人運動，且地點還是在三溫暖，消息都是透過泊車小弟才得知，只不過人選是誰，僅能讓時間證明一切。（編輯：張嘉哲）