懷念霸王級寒流？山上下雪「全台瘋狂」 網怒：根本災難
今（27）日受到大陸冷氣團影響，北台灣感受最為明顯，清晨最低溫下探10度，讓不少人凍到受不了；對此，就有網友想到2016年的「霸王級寒流」，表示當時許多山區都下雪，十分浪漫，讓他有些懷念，怎料貼文一出，也有網友直言「那根本是災難」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 09:23:15
該名網友在PTT以「會懷念台灣2016的霸王寒流冬天嗎？」為題發文，表示沒記錯的話，2016年是台灣近幾十年來最冷的一個冬天，「那時候印象超深刻，台北都市平地溫度5度，腳踩在地板上五分鐘就快凍傷了」。
原PO接著說，而在有一點高度的山區都在下雪，全台陷入瘋狂的幸福裡，但是2016年以後，冬天溫度節節上升，今年甚至最冷也不過13度，「有人也很懷念2016年的霸王寒流冬天嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「那年連海拔410公尺的文化大學都下了雪」、「只記得冷到只想在房間爽爽吹暖氣」、「那一年看到台北0度我還以為app當機」、「2016年的霸王寒流真的很強」、「2016年那波很多低海拔的山區都下雪了」、「內湖下雪那次，冷到大家都外出賞雪了」、「2016那波強的是很多矮山都下起雪來」。
但也有網友表示，「不會，冷死了」、「學測冷到爆==」、「別啊太恐怖了」、「其實是一場寒災」、「不要啦，台灣人不適合那種氣候啦」、「爆磁磚，懷念個屁」、「懷念個屁，那年在宿舍超痛苦，根本不會想再來一次，冷到是一場噩夢」、「怎可能懷念，X的快凍死....」、「那年我人在成功嶺，超冷」、「第一次騎摩托車，雙手痛到受不了」、「懷念個屁，那天剛好收假回部隊，冷到哭」。（編輯：郭佩蓉）