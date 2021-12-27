「零錢」台語怎麼說？藍三與銀角誰正確 內行揭專業解釋
台灣雖然地小人稠，卻也有自己獨特的方言，尤其像中文翻成台語的讀音，在各個地區也有不同的念法，因此常有人會說這是「南北腔」的差異。一名網友日前在網路詢問，「零錢」的台語應該怎麼說？貼文一出立刻引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 09:58:59
該名網友在《PTT-Gossiping》發文「南部人零錢台語是講『銀嘎啊』？」，表示最近剛認識一位來自台中的同事，日前對方要買飲料時詢問自己「阿哩五銀嘎啊某？」，讓他一頭霧水，隨後該名同事以為他聽不懂台語就說：「有沒有零錢啦？」，由於原PO以為應該是念「藍三」，這才好奇詢問大家「有沒有南部零錢台語是銀嘎的八卦？」。
網友看了都紛紛回應：「都有聽過」、「藍三或零嘎啊」、「銀嘎啊我以為是銅板」、「南部，我自己是聽到藍三居多」、「銀角啊、藍三欸，二種都有人說」、「銀角指銅板沒錯啊，藍三是零星不一定是銅板」、「藍三是零錢，菱角仔是銅板」。
此外也有網友提供專業的解釋：「銀角仔字面就是碎銀，意指銅板硬幣；零星（藍三）指的是零頭不成整數（的小錢或小數字）。所以如果遇到只吃硬幣的飲料販賣機，你可以說這台機器只食（吃）銀角仔，不能說只食零星。同理如果比爾蓋茲會說台語，他可以說10萬塊對我來講只是零星（藍三），但不能說只是銀角仔」。（編輯：陳珮瑜）